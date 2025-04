Repark sichert sich erneut sechsstelliges Investment

Das letzte Mal hat das Wiener PropTech Repark im Jahr 2023 ein Investment auf die Beine gestellt, nun hat sich die Jungfirma erneut eine sechsstellige Finanzierung gesichert. Neben den Bestandsinvestoren wie Markus Ertler und Kambis Kohansal kommt mit Georg Polak ein neuer Investor an Bord, der Repark mit zusätzlichem Kapital und strategischem Know-how unterstützt. Das frische Investment soll gezielt für die weitere Expansion in Wien und in ganz Österreich zum Einsatz kommen.

Repark will in neue österreichische Städte expandieren

Repark ist für seine Plattform bekannt, die es ermöglicht, private und gewerbliche Parkflächen temporär und dauerhaft zu vermieten. Diese Plattform will das Startup weiterentwickeln. „Das Vertrauen unserer Investoren zeigt, dass Repark mit seinem Modell die zukunftsweisende Lösung für die Abwicklung von Parkraummanagement bietet – in jeder Dimension. Auf Basis des neuen Kapitals wird unser System nachhaltig ausgebaut. Parallel werden laufend wichtige strategische Partnerschaften abgeschlossen, zu denen wir bald mehr teilen können. Mit der neuen Finanzierung können wir zudem unsere Parkplatzkontingent in Wien weiter ausbauen und gleichzeitig unsere Präsenz in anderen österreichischen Städten aufbauen“, sagt Gründer Lukas Lauda.

Die Online-Plattform hat aktuell das größte Upgrade seit dem Launch erhalten und verspricht nun mehr Effizienz, Übersichtlichkeit und neue Funktionen. Aktuell stehen Parkplatzsuchenden über 1.000 Parkflächen zur Verfügung. Das Startup plant, sein Modell neben Wien in weitere österreichische Ballungsräume zu bringen. In den kommenden Monaten will man österreichweit strategische Partnerschaften mit Immobilieneigentümer:innen und Hausverwaltungen schließen. Bisher konnte Repark Partner wie Walter Immobilien, Arealis, IMV, Austria Real Estate (ARE) oder GalCap Europe gewinnen.

Startup will Parkplatzverteilung revolutionieren

Repark konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Software an Immobilieneigentümer:innen und Verwalter:innen zur Abwicklung, Verwaltung und Servicierung von Kurz- sowie Dauerparker:innen. Parkplatzsuchende wiederum können über die Repark Online-Plattform aus diversen Parkplätzen auswählen. Dort können sie ihren Wunschparkplatz vorab reservieren oder im laufenden Abo buchen. Vor Ort angekommen, lässt sich das Garagentor in Sekundenschnelle über die Online-Plattform öffnen.