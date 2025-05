Neuartiger Ladebordstein macht E-Ladesäulen am Gehweg unnötig

Nach einem erfolgreichen einjährigen Praxistest in Köln hat der von Rheinmetall entwickelte Ladebordstein für Elektrofahrzeuge die Serienreife erreicht. Dieses innovative Ladekonzept, das die Ladeelektronik direkt in einen Standard-Bordstein integriert, wurde gemeinsam von der Stadt Köln und dem Ladeinfrastruktur-Betreiber TankE GmbH unter realen Bedingungen an zwei Standorten im Kölner Stadtteil Lindenthal getestet und hat sich bewährt.

Nach der Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung im Mai 2023 wurden die ersten zwei E-Ladebordsteine auf der Dürener Straße in Lindenthal in Betrieb genommen. Zwei weitere Ladebordsteine wurden in der Klosterstraße (ebenfalls in Lindenthal) installiert.