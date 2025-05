Ritterschlag für Coinbase: Erstes Krypto-Unternehmen im S&P500

Sie sind nun dort, wo viele hinwollen: Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) wird ab dem 19. Mai 2025 offiziell in den S&P 500 Index aufgenommen. Das Unternehmen ersetzt dabei Discover Financial Services (NYSE: DFS), das von Capital One Financial (NYSE: COF) übernommen wird. Diese historische Aufnahme markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Kryptowährungsbranche, da Coinbase das erste reine Krypto-Unternehmen ist, das in den prestigeträchtigen Index aufgenommen wird.

Nach Bekanntgabe der Nachricht am stiegen die Aktien von Coinbase im nachbörslichen Handel um mehr als 8%, nachdem sie bereits im regulären Handel um fast 4% zugelegt hatten. Die Aktie, die den Handelstag bei 207,22 USD schloss, erreichte im nachbörslichen Handel zeitweise 229 USD, was die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf etwa 53 Milliarden USD ansteigen ließ.

“Vielen Dank an alle, die es ermöglicht haben, dass ein Krypto-Unternehmen zum ersten Mal in der Geschichte in den S&P 500 aufgenommen wird”, teilte Coinbase in einer Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X mit. Alesia Haas, Finanzvorständin von Coinbase, bezeichnete die Aufnahme als einen “bedeutenden Meilenstein” sowohl für das Unternehmen als auch für die gesamte Kryptobranche und erklärte: “Die Aufnahme in diesen prestigeträchtigen Index spiegelt wider, wie weit Coinbase und die Branche gekommen sind, und ist ein Signal dafür, wohin die Welt sich entwickelt”.

Um in den S&P 500 aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen an einer großen US-Börse gehandelt werden, eine Marktkapitalisierung von mindestens 18 Milliarden USD aufweisen, mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen in den USA generieren und sowohl im letzten Quartal als auch im letzten Kalenderjahr Gewinne verzeichnen. Coinbase erfüllt diese Anforderungen, obwohl das Unternehmen im ersten Quartal 2025 einen Nettogewinn von 65,6 Millionen USD meldete, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,18 Milliarden USD darstellt.

Bitcoin strebt Richtung Allzeithoch von 109.000 Dollar

Die Aufnahme in den S&P 500 erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Bitcoin-Kurs kürzlich die Marke von 100.000 USD überschritten hat und derzeit bei etwa 102.980 USD liegt. Seit seinem Börsengang durch ein direktes Listing an der Nasdaq im April 2021 hat sich Coinbase trotz rechtlicher Herausforderungen zu einem immer wichtigeren Teil des US-Finanzsystems entwickelt.

Auswirkungen auf den Markt

Die Aufnahme in den S&P 500 dürfte die Nachfrage nach Coinbase-Aktien erhöhen, da Indexfonds und ETFs, die den S&P 500 abbilden, COIN-Aktien kaufen müssen, um die Zusammensetzung des Index widerzuspiegeln. Der S&P 500 verfolgt eine Gesamtmarktkapitalisierung von fast 50 Billionen USD und umfasst 500 der größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Coinbase schließt sich damit Tesla (TSLA) und Block Inc. (SQ) als großen Unternehmen im Index an, die Bitcoin halten. Trotz des jüngsten Erfolgs sind die Coinbase-Aktien im Jahr 2025 bis zum Handelsschluss am Montag um etwa 17% gefallen und bleiben damit hinter Bitcoin zurück, der im gleichen Zeitraum um etwa 10% gestiegen ist.

Strategische Entwicklungen

Kürzlich kündigte Coinbase auch die Übernahme von Deribit, einer bedeutenden Krypto-Derivatebörse mit Sitz in Dubai, für 2,9 Milliarden USD an – die größte Transaktion in der Kryptobranche bisher. Diese Akquisition, die voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen sein wird, zielt darauf ab, die globale Präsenz von Coinbase zu erweitern.

Die Aufnahme von Coinbase in den S&P 500 signalisiert einen weiteren Wendepunkt für die Akzeptanz von Kryptowährungen im Mainstream-Finanzwesen und könnte die Akzeptanz von Krypto bei traditionellen Anlegern erhöhen.