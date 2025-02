Scoop: Elisabeth Zehetner wird Staatssekretärin für Startups, Energie & Tourismus

Wie Trending Topics aus gut informierten Quellen in Erfahrung gebracht hat, wird das Thema Startups auf Regierungsebene einen eigenen Posten bekommen. Denn Elisabeth Zehetner wird im Wirtschaftsministerium das Staatssekretariat für Energie, Tourismus und Startups bekommen. Sie war bis 2022 Geschäftsführerin der Jungen Wirtschaft und leitet seither den Thinktank oecolution austria.

Zehetner war zuletzt in ihrer Rolle bei oecolution stark an der Schnittstelle Wirtschaft und Ökologisierung tätig, wo sie sich für die Interessen von Unternehmen in Sachen Green Deal und Co einsetzte. „Bürokratieabbau darf nicht nur ein Versprechen bleiben – die Wirtschaft braucht jetzt spürbare Entlastungen. Es wird höchste Zeit, dass dem Bürokratiemonster ‚Green Deal‘ die Giftzähne gezogen werden. Denn der ‚Green Deal‘ muss Treibhausgase senken – nicht die Wettbewerbsfähigkeit“, so Elisabeth Zehetner kürzlich in einer Aussendung.

Auch beim Scheitern der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ meldete sie sich lautstark zu Wort: „Das Scheitern der Verhandlungen, verursacht durch dokumentierten Größenwahn, demokratiefeindliche Ideen, Abschottungstendenzen und pseudowissenschaftliche Ansichten in zentralen Politikfeldern, einschließlich des Klimaschutzes, seitens der FPÖ, verschärft die ohnehin angespannten Aussichten für den österreichischen Wirtschafts- und Innovationsstandort“.

In Sachen Startups gibt es einiges in Österreich zu tun. Unter anderem hat die kommende Bundesregierung, der sie angehören wird, den Dach-Fonds sowie weitere Maßnahmen wie die schnelle digitale Gründung im Programm stehen (Trending Topics berichtete).