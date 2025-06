Bill Gates‘ TerraPower holt 650 Millionen Dollar, setzt auf AI-Energiehunger

Während die Solarindustrie in den USA und Europa harte Zeiten durchmacht, floriert die Kernenergie: In dieser Situation sicher sich das Atomkraft-Unternehmen TerraPower rund um Mitgründer Bill Gates eine frische Finanzierung in Höhe von 650 Millionen Dollar.

Zu den Investoren gehören der Chip-Hersteller NVIDIA über seinen Venture-Capital-Arm NVentures sowie bestehende Geldgeber wie Firmengründer Bill Gates und HD Hyundai.

Künstliche Intelligenz treibt Nachfrage nach Kernenergie

Der Einstieg von NVIDIA unterstreicht die wachsende Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz und Kernenergie. „Mit der zunehmenden Transformation der Industrie durch KI wird Kernenergie zu einer unverzichtbaren Energiequelle“, erklärt Mohamed Siddeek, Leiter von NVentures. Die energieintensive KI-Technologie zwingt die Tech-Branche zur Suche nach neuen, verlässlichen Stromquellen.

TerraPower arbeitet derzeit an seinem ersten kleinen modularen Reaktor (Small Modular Reactor, SMR) in Wyoming, der ein stillgelegtes Kohlekraftwerk ersetzen soll. CEO Chris Levesque bestätigt: „Wir liegen im Zeitplan, um 2030 mit der Stromerzeugung zu beginnen.“ Parallel plant das Unternehmen den Bau von zehn bis zwölf weiteren Anlagen.

Technologiekonzerne setzen auf Atomkraft

Die Investition spiegelt einen breiteren Trend in der Tech-Branche wider. Große Technologieunternehmen wie Amazon und Google haben sich verpflichtet, die globale Kernenergieerzeugung bis 2050 zu verdreifachen. Amazon plant bereits ein 20-Millionen-Dollar-Rechenzentrum neben einem Reaktor in Pennsylvania, während Microsoft einen Reaktor am Standort Three Mile Island reaktivieren will.

TerraPower hat bisher mehr als eine Milliarde Dollar von privaten Investoren eingesammelt und zusätzlich etwa zwei Milliarden Dollar vom US-Energieministerium erhalten. Das Unternehmen könnte das erste sein, das Kernkrafttechnologie der nächsten Generation in den USA einsetzt.

Die Renaissance der Kernenergie wird besonders durch ihre CO2-freie, kontinuierliche Stromerzeugung getrieben. Während andere saubere Energietechnologien wie Wind und Solar unter der aktuellen US-Politik leiden, genießt die Kernenergie weiterhin überparteiliche Unterstützung.