Solana wird immer öfter zum Treasury-Asset

Wenn man Bitcoin wie bei Strategy oder MetaPlanet oder Ethereum wie bei BitMine in die Unternehmensbilanz stecken kann – wieso dann nicht auch Solana (SOL)? Der Token des Ethereum-Konkurrenten Solana erfreut sich, zumindest aktuell, immer größerer Beliebtheit bei den Treasury-Aktivitäten von (teilweise börsennotierten) Unternehmen. Solana wurde in den letzten Jahren zum einen als VC-Chain wegen großer Token-Investments von Andressen Horowitz und Co und zum einen als Blockchain für Memecoins bekannt.

Nun sieht man rund um SOL „erwachsenere“ Aktivitäten. So hat nun Helius Medical Technologies eine überzeichnete private Kapitalerhöhung von über 500 Millionen Dollar abgeschlossen, um ein Solana-Treasury-Unternehmen zu gründen. Die Finanzierungsrunde wurde von Pantera Capital und Summer Capital angeführt, wobei weitere prominente Krypto-Investoren wie Big Brain Holdings, Avenir, SinoHope, FalconX, Arrington Capital, Animoca Brands, Aspen Digital, Borderless, Laser Digital, HashKey Capital und Republic Digital teilnahmen.

Das Angebot umfasst zusätzlich 750 Millionen Dollar in gekoppelten Optionsscheinen, wodurch sich das gesamte potenzielle Kapital auf 1,25 Milliarden Dollar beläuft. Der Abschluss der Transaktion wird für den 18. September 2025 erwartet und die Erlöse sollen zur Umsetzung einer digitalen Vermögensstrategie verwendet werden, die auf den Erwerb von SOL als primären Treasury-Reserve-Asset fokussiert.

Strategische Ausrichtung auf Solana

Das Unternehmen wählte Solana aufgrund der Skalierung, Akzeptanz und Renditemöglichkeiten der Blockchain. Solana verarbeitet über 3.500 Transaktionen pro Sekunde, verzeichnet durchschnittlich 3,7 Millionen täglich aktive Wallets und hat über 23 Milliarden Transaktionen im Jahr 2025 abgewickelt. SOL bietet eine native Staking-Rendite von etwa 7 Prozent, was eine produktive Treasury-Verwaltung und breitere DeFi-Möglichkeiten ermöglicht.

Nach dem Abschluss wird Helius von einem erfahrenen Team geleitet, bestehend aus Joseph Chee (Gründer von Summer Capital) als Vorstandsvorsitzender, Cosmo Jiang (General Partner bei Pantera) als Vorstandsmitglied und Dan Morehead (Gründer von Pantera Capital) als strategischer Berater. Das Unternehmen plant, eine anfängliche SOL-Position aufzubauen und diese über die nächsten 12-24 Monate zu skalieren.

Die Aktien von Helius Medical Technologies stiegen nach der Ankündigung der SOL-Strategie deutlich an und werden weiterhin unter dem Ticker „HSDT“ an der Nasdaq gehandelt. Allerdings ist hier anzumerken, dass die HSDT-Aktien weiterhin am Boden liegen, bei einem Preis von etwa 18 Dollar. Im Vergleich zum Hoch der Jahre 2018 bis 2019 hat Helius fast 100 Prozent an Wert verloren.

Weitere Solana-Treasury-Aktivitäten von Unternehmen

Forward Industries : Sammelte 1,65 Milliarden Dollar in einer PIPE-Finanzierung unter Führung von Galaxy Digital, Jump Crypto und Multicoin Capital und erwarb bereits 6,8 Millionen SOL-Token im Wert von etwa 1,58 Milliarden Dollar

DeFi Development Corp. : Hat seine Solana-Bestände auf über 2 Millionen SOL verdoppelt (Wert: circa 412 Millionen Dollar) und finanziert Käufe über eine 5-Milliarden-Dollar-Kreditlinie, wobei bisher nur 0,4 Prozent genutzt wurden

Sol Strategies : Betreibt Validator-Operationen mit 3,6 Millionen delegierten SOL-Token (über 820 Millionen Dollar) und hält zusätzlich über 435.000 SOL im eigenen Treasury (knapp 100 Millionen Dollar Wert)

Upexi: Besitzt über 2 Millionen SOL-Token mit einem Treasury-Wert von 447 Millionen Dollar und nicht realisierten Gewinnen von 142 Millionen Dollar, wobei das „bereinigte SOL pro Aktie“ seit Strategiestart um 129 Prozent gestiegen ist

SOL-Preis im Auf und Ab

Solana (SOL) hat diesen Sommer wie viele andere Altcoins einen deutlichen Aufwärts-Trend gesehen, hat aber einstige Höhen noch nicht wieder erreichen können. Der Höchststand wurde bisher am 19. Jänner 2025, am Tag der Trump-Angelobung, erreicht, bei knapp 300 Dollar. Derzeit liegt SOL etwa 20 Prozent unter diesem Wert und somit auf einem Niveau vom 2021er All-Time-High, als SOL das erste Mal so richtig durch die Decke ging.

Ob die Unternehmen, die SOL in großen Mengen zukaufen, letztendlich davon profitieren werden, bleibt abzuwarten – wie die anderen Krypto-Assets auch ist Solana höchst volatil.