Tesla startet Robotaxi-Dienst in Austin – mit Security-Beifahrer an Bord

Nach vielen Versprechungen und großen Worten ist es nun so weit: Tesla beginnt in Austin, Texas, mit einem stark limitierten Robotaxi-Service. Der Elektroautohersteller setzt dabei zunächst 10 bis 20 Fahrzeuge vom Typ Model Y ein, die ohne Fahrer, aber mit einem Sicherheitsbegleiter auf dem Beifahrersitz operieren. Das Angebot beschränkt sich auf einen ausgewählten Bereich der Innenstadt und steht zunächst nur handverlesenen Nutzern zur Verfügung.

Die eigenen Robotaxi-Autos, die Elon Musks Unternehmen 2024 vorstellte und wie eine kleine Verson des Model 3 aussehen, werden dabei erst 2026 oder 2027 auf den Markt kommen (mehr dazu hier).

Technischer Ansatz und Sicherheitskonzept

Im Gegensatz zu Wettbewerbern wie Waymo verzichtet Tesla bei seinen autonomen Systemen auf Laser-Radar-Sensoren und setzt ausschließlich auf Kameras. Firmenchef Elon Musk argumentiert, dass die meisten neuen Tesla-Fahrzeuge bereits die notwendige Technik für autonomes Fahren besitzen. Zusätzlich zur Präsenz eines Sicherheitsbegleiters können die Fahrzeuge auch ferngesteuert werden.

Die Fahrgäste müssen sich beim Sicherheitsbegleiter mit ihrer App anmelden, bevor die Fahrt beginnt. Vielen Robotaxis folgt zudem ein Begleitfahrzeug, was die noch bestehenden Sicherheitsbedenken unterstreicht.

Experten äußern Bedenken

Branchenexperten wie Bryant Walker Smith von der University of South Carolina zweifeln an Teslas Ansatz: „Tesla hat in keiner Weise demonstriert, dass sein System die notwendige Präzision und Zuverlässigkeit für den Einsatz unter verschiedenen Fahrbedingungen besitzt.“ Marktführer Waymo operiert bereits mit über 1.500 Fahrzeugen und führt mehr als 250.000 Fahrten ohne Sicherheitsfahrer durch.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA untersucht derzeit Teslas Behauptungen über die Fähigkeiten der Autopilot- und „Full Self-Driving“-Systeme. In Texas haben demokratische Abgeordnete Tesla aufgefordert, den Start des Dienstes bis September zu verschieben, wenn ein neues Gesetz für autonome Fahrzeuge in Kraft tritt.

Für die Zukunft plant Tesla die Produktion eines speziellen Robotaxi-Fahrzeugs ohne Lenkrad und Pedale, das im kommenden Jahr anlaufen soll. Musk prognostiziert einen Anteil von über 90 Prozent am Robotaxi-Geschäft für sein Unternehmen. Analysten wie Dan Levy von Barclays warnen jedoch, dass das Aufholen zu Waymo „keine kleine Leistung“ sein wird.