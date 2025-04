Trump setzt Zoll-Angriff für 3 Monate aus, Aktien und Crypto erholen sich sofort

Die Achterbahnfahrt nach Trumps Zoll-Angriff geht weiter, diesmal nach oben: US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch Abend eine 90-tägige Pause für die zusätzlichen Zölle angekündigt, die er auf Importe aus zahlreichen Ländern verhängt hatte, die zu Verhandlungen mit den USA bereit sind. Diese Entscheidung stellt das erste Anzeichen dafür dar, dass der Präsident von einem umfassenden Handelskrieg möglicherweise doch Abstand nimmt.

In seinem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump: “Basierend auf der Tatsache, dass mehr als 75 Länder Vertreter der Vereinigten Staaten kontaktiert haben, einschließlich der Ministerien für Handel, Finanzen und des US-Handelsbeauftragten, um eine Lösung zu verhandeln … und dass diese Länder auf meine nachdrückliche Empfehlung hin in keiner Weise gegen die Vereinigten Staaten Vergeltung geübt haben, habe ich eine 90-tägige PAUSE und einen deutlich niedrigeren gegenseitigen Zoll von 10% während dieses Zeitraums genehmigt, der ebenfalls sofort wirksam wird.”

Einzig gegen den Erzfeind China, das bereits mit hohen Gegenzöllen reagierte, geht es heftig weiter. „Aufgrund des mangelnden Respekts, den China gegenüber den Weltmärkten gezeigt hat, erhöhe ich hiermit den von den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber China erhobenen Zoll auf 125%, mit sofortiger Wirkung”, schrieb er. Er fügte hinzu: “Irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, wird China erkennen, dass die Zeiten, in denen die USA und andere Länder ausgenutzt wurden, nicht mehr tragbar oder akzeptabel sind.”

Deutliche Erholung bei S&P500, Nasdaq, Bitcoin und Altcoins

Die Ankündigung löste an den Finanzmärkten eine deutliche positive Reaktion aus. Die US-Aktienmärkte verzeichneten nach Trumps Mitteilung einen starken Anstieg. Der S&P 500 sprang unmittelbar nach der Bekanntgabe um 6 Prozent nach oben, während der technologielastige Nasdaq Composite um fast 8 Prozent zulegte.

Auch am Krypto-Markt war sofortige Besserung zu sehen. Der Markt sprang innerhalb kurzer Zeit um fast 7 Prozent nach oben, die Marktkapitalisierung legte damit mit einem Sprung sofort wieder 200 Milliarden Dollar zu. Bitcoin sprang um 6 Prozent nach oben, Ethereum um 10%, Solana, Chainlink, Avanlanche, SUI oder Hedera sogar um 12 bis 14 Prozent.

Die sogenannten reziproken Zölle über dem weltweiten Basissatz von 10% waren am Mittwoch in Kraft getreten. Die neue Regelung bedeutet, dass alle Länder, die keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA ergriffen haben, nun für 90 Tage von den höheren Zöllen ausgenommen sind und stattdessen einem einheitlichen Zollsatz von 10% unterliegen. Die EU hatte am Mittwoch Zollmaßnahmen gegen ausgewählte US-Güter angekündigt. Nun wird spannend, wie sich die Situation bilateral zwischen den einzelnen Ländern bzw. Regionen und den USA entwickeln – es gibt nun ein Zeitfenster von drei Monaten für diesbezügliche Verhandlungen.