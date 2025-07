Starker Start für den VSN-Token von Bitpanda – und für die Schweizer Stiftung

Durch die Zusammenlegung der alten BEST- und PANTOS-Token hat das österreichische Krypto-Unicorn Bitpanda einen neuen Token geschaffen: Am Mittwoch ist Vision Token (VSN) offiziell gestartet und auf mehreren zentralisierten Börsen und Investmentplattformen verfügbar, darunter Kraken, KuCoin, Gate.io, Bitpanda und MEXC sowie auf dezentralen Plattformen wie Uniswap. Der Token wurde als Token für das Web3 konzipiert und soll Governance, Staking, Loyalitätsprogramme und reale Anwendungsfälle integrieren.

Der Start des VSN-Token verlief gut. Zeitweise stieg der Preis um mehr als 40 Prozent, pendelte sich dann bis zum Donnerstag morgen bei etwa 0,16 Dollar ein – ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Startpreis. Damit kann VSN derzeit eine Marktkapitalisierung von knapp 700 Millionen Dollar vorzeigen – insgesamt gibt es 4,2 Milliarden der Token.

Das Interessante an der Sache: Nur zwei Drittel der VSN-Token wurden an die bestehenden BEST- und PAN-Besitzer ausgeschüttet, die zu einem festgelegten Wechselkurs ihre alten Token gegen VSN tauschen werden konnten. Die restlichen 35 Prozent wanderten in eine neue Schweizer Stiftung: Die VISION Web3 Foundation mit Sitz in Zug, also im Krypto-Valley, wo auch viele andere Stiftungen wie etwa die Ethereum Foundation sitzen. Die Stiftung ist eng mit Bitpanda verbunden: Ihr Vorsitzender ist Fabian Reinisch, der bei Bitpanda auch General Counsel und Prokurist ist. Diese Stiftung hält nun VSN-Token im Gegenwert von etwa 235 Millionen Dollar.

Eigene DeFi-Wallet und ein Launchpad

„Das ist nicht einfach ein weiteres Web3-Produkt – es ist ein nutzerzentriertes Modell, das die Bedürfnisse seiner Community widerspiegelt. Vision basiert auf dem Prinzip, dass Wert an diejenigen zurückfließen sollte, die teilnehmen und beitragen – und genau dafür wurde Vision geschaffen“, heißt es in einem offiziellen Statement von Fabian Reinisch, Vorsitzender der VISION Web3 Foundation.

Was soll VSN nun können? Zu den ersten Produkten mit Vision-Integration gehören das Vision Protocol als Liquiditätsaggregator für kettenübergreifende Swaps, Vision Chain als Ethereum Layer-2-Netzwerk für tokenisierte reale Vermögenswerte, die Bitpanda DeFi Wallet sowie eine Launchpad-Plattform für ausgewählte Krypto-Projekte. Das System ist so konzipiert, dass ein Teil der generierten Gebühren an die Governance-Organisation zurückfließt, um Belohnungen, Rückkäufe und Tokenverbrennungen zu finanzieren. Token-Inhaber können Vision mit bis zu 10% APY staken und über Quartalsabstimmungen an Governance-Entscheidungen teilnehmen.

Die Verwaltung erfolgt über die VISION Web3 Foundation, eine Organisation, die sicherstellen soll, dass Nutzen, Emissionen und langfristige Entwicklung des Tokens durch die Nutzer gestaltet werden. Unterstützt wird die Stiftung vom Bitpanda Web3 Committee, das aus Branchenexperten besteht. Es soll bereits Partnerschaften mit Paris Saint-Germain und AC Mailand geben, um VSN unter Sportfans zu verbreiten.