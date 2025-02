VW mit erstem Sneak Peek: E-Auto für 20.000 Euro kommt 2027

Strategische Neuausrichtung bei Volkswagen

Der Wolfsburger Konzern setzt große Hoffnungen in das neue Einstiegsmodell. VW-CEO Thomas Schäfer spricht in seinem aktuellen Statement vom „größten Zukunftsplan“ der eigenen Historie und kündigt die „Champions League des Automobilbaus“ an.

Betriebsratschefin Daniela Cavallo bezeichnet das Fahrzeug als Volkswagen „im wahrsten Sinne des Wortes“. Die erste Designskizze wurde bereits intern bei einer Betriebsversammlung präsentiert, die öffentliche Vorstellung ist für März geplant.

Der anvisierte Verkaufspreis von rund 20.000 Euro macht das neue Modell, das möglicherweise ID.1 heißen wird, deutlich günstiger als bisherige VW-Elektrofahrzeuge. Zum Vergleich: Das aktuell günstigste E-Modell aus Wolfsburg, der ID.3, startet bei 33.000 Euro. Zusätzlich plant VW für das kommende Jahr die Einführung des ID.2, der für unter 25.000 Euro erhältlich sein soll.

Mit dem neuen Einstiegsmodell reagiert Volkswagen auf den zunehmenden Wettbewerb im Segment günstiger Elektrofahrzeuge. Hersteller wie Hyundai und Dacia bieten bereits preiswerte Elektromodelle an. Der Resonanz auf das neue VW-Modell könnte entscheidend für die Zukunft des Konzerns und seine Position im sich wandelnden Automobilmarkt sein.