xAI: Elon Musks AI-Startup will Bewertung von 113 Mrd. Dollar

Aus Trumps Regierungsgeschäften ist er weg, und schon kommen die Deals am laufenden Band: Nachdem Neuralink bereits vor wenigen Tagen eine dicke Finanzierungsrunde bekannt gegeben hat (mehr dazu hier), folgt nun schon die nächste Nachricht. Denn Elon Musks KI-Startup xAI führt Berichten zufolge einen Aktienverkauf im Volumen von 300 Millionen Dollar durch, der das Unternehmen mit 113 Milliarden Dollar bewertet. Die Transaktion soll es Mitarbeitern ermöglichen, ihre Anteile an neue Investoren zu verkaufen – eine so genannte Secondary.

Der aktuelle Verkauf bestätigt die Bewertung, die bei der Übernahme von Musks Social-Media-Plattform X durch xAI im März 2024 festgelegt wurde. Dabei wurde xAI mit 80 Milliarden Dollar und X mit 33 Milliarden Dollar bewertet. Musk hatte X, ehemals Twitter, im Oktober 2022 für 44 Milliarden Dollar erworben.

Nach dem sekundären Aktienangebot ist eine größere Investitionsrunde geplant, bei der das Unternehmen neue Anteile an externe Investoren ausgeben will. Zum Vergleich: OpenAI hält bei einer Bewertung von 300 Mrd. Dollar (Post-Money), Anthropic bei 61,5 Mrd. Dollar. xAi will ziemlich genau in der Mitte der beiden zu Liegen kommen, wie es scheint.

Musks Rückkehr zu seinen Geschäftstätigkeiten

Der Aktienverkauf erfolgt, nachdem Musk seine Rolle in der Regierung Trump beendet hat. Er leitete das sogenannte „Department of Government Efficiency“ (DOGE), trat jedoch nach Konflikten mit Kabinettsmitgliedern, zahlreichen Misserfolgen und Fehlschlägen und Kritik an Teilen der Regierungsagenda zurück.

Der Tesla- und SpaceX-Chef kündigte an, sich wieder verstärkt auf seine Unternehmen zu konzentrieren, nachdem diese seiner Aussage nach unter „Gegenreaktionen“ aufgrund seiner Verbindungen zum Präsidenten gelitten hätten.

Geschäftsstrategie und Synergien

Musk plant, die kombinierten Ressourcen von xAI und X zu nutzen, um Vorteile bei Modellen, Rechenleistung, Vertrieb und Personal zu erzielen. KI-Entwickler sollen ihre Modelle besser mit den Daten der Social-Media-Plattform trainieren und deren Publikum erreichen können.

Die genaue Struktur der März-Transaktion wurde nicht detailliert offengelegt. Die Verbindung ermöglichte es X, das nach Musks lockererem Ansatz zur Inhaltsmoderation einige Werbekunden verloren hatte, vom steigenden Wert von xAI zu profitieren.

Entwicklung und Marktposition

xAI wurde 2023 gegründet, um mit Sam Altmans OpenAI und anderen Tech-Konkurrenten zu konkurrieren. Das Unternehmen entwickelte den Chatbot Grok und baute das Supercomputer-Cluster „Colossus“, eines der größten KI-Rechenzentren in den USA.

Ende 2024 erreichte xAI in einer privaten Finanzierungsrunde eine Bewertung von 45 Milliarden Dollar bei einer Investition von 5 Milliarden Dollar. Investoren, die Musks Twitter-Übernahme unterstützt hatten, erhielten 25 Prozent der xAI-Anteile.

Partnerschaften

Neben der Konkurrenz zu etablierten Tech-Unternehmen hat xAI auch Kooperationen vereinbart. Microsoft kündigte an, xAI-Modelle seinen Cloud-Computing-Kunden zur Verfügung zu stellen. Die Messaging-App Telegram vereinbarte, Grok Zugang zu potenziell einer Milliarde User zu geben. Dafür lässt xAI 300 Mio. Dollar springen, bezahlt wird unter anderem mit Aktien. Bedeutet: Telegram-Gründer Pavel Durov sitzt, wenn alles läuft wie geplant, bald im Cap Table von xAI.