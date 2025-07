xAI: Musks AI-Firma will zwölf Milliarden Dollar einsammeln

Elon Musk sammelt weiteres Kapital für seine KI-Firma xAI, die bereits hohe Geldmengen verschlungen hat. Diesmal braucht er bis zu 12 Milliarden Dollar, um ein weiteres riesiges Datenzentrum zu bauen, berichtet Quartz. xAI, das vor allem für seinen Chatbot Grok bekannt ist, hat bisher mindestens 20 Milliarden Dollar an Eigenkapital, Risikokapital, Unternehmensanleihen sowie Aktien- und Schuldenverkäufen aufgebracht. Darin enthalten ist auch eine Investition von 2 Milliarden Dollar von Musks eigenem Unternehmen SpaceX.

Geld für zweites Mega-Rechenzentrum Colossus 2 nötig

Letztes Jahr baute xAI Colossus, sein erstes riesiges Rechenzentrum in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Es beherbergt derzeit 200.000 Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs) und ist damit einer der weltweit größten Cluster von KI-Chips. Nun wendet sich Musk an Private-Equity-Investoren wie Valor Equity Partners, um 12 Milliarden Dollar für sein zweites Rechenzentrum, Colossus 2, aufzubringen. Valor hat in der Vergangenheit bereits in Musks eigene Unternehmen wie SpaceX, Tesla und die Boring Company investiert.

Musk hatte in der Vergangenheit keine Probleme, Geld von großen Unternehmen zu beschaffen. Zu den hochkarätigen Investoren von xAI gehören Andreessen Horowitz, Sequoia Capital und Nvidia. Obwohl xAI laut Bloomberg zuletzt mit 75 Milliarden Dollar bewertet wurde, ist das Unternehmen weit davon entfernt, profitabel zu sein und generiert nur geringe Einnahmen. Laut Prognosen wird das Unternehmen im Jahr 2025 etwa 13 Milliarden Dollar an Barmitteln verbrauchen.

xAI von Umweltgruppen kritisiert

Ähnlich wie bei den meisten Projekten von Elon Musk ranken sich um das neue Datenzentrum viele Kontroversen. Im April veröffentlichte eine Koalition von Umweltgruppen einen Bericht. Dieser besagte, dass xAI mehr als doppelt so viele Gasturbinen betreibt, als es beantragt hatte. Der Bürgermeister von Memphis, Paul Young, sagte kurz darauf, dass die zusätzlichen Turbinen nach seinen Gesprächen mit der xAI-Führung nicht zum Einsatz kommen.

Anfang dieses Monats schlossen sich die Umweltgruppen mit der Bürgerrechtsgruppe NAACP zusammen und reichten eine Beschwerde gegen die Genehmigung ein, um xAI davon abzuhalten, Gasturbinen für den Betrieb seines Rechenzentrums zu verwenden.