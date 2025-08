Xiaomi stellt AI-Sprachmodell für Fahrzeuge und Smart-Home-Geräte vor

Der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi hat ein neues Open-Source-Sprachmodell präsentiert, das seine Technologien für Autos und Smart-Home-Geräte verbessern soll. Das „MiDashengLM-7B“ basiert auf Xiaomis eigenem Sprachmodell und integriert das von Alibaba entwickelte „Qwen2.5-Omni-7B“, berichtet Wallstreet Online. Mit dieser Entwicklung positioniert sich Xiaomi im Wettbewerb um AI, der sowohl in China als auch in den USA hohe Priorität genießt. Die Aktie reagiert in Hongkong mit einem Kursplus von über 2 Prozent.

Das neue Sprachmodell versteht nicht nur Sprachbefehle, sondern soll sich auch nahtlos in Xiaomis wachsendes Ökosystem aus Fahrzeugen und vernetzten Haushaltsgeräten integrieren. Der Technologiekonzern strebt damit eine grundlegende Verbesserung der Nutzererfahrung an. Auch andere führende chinesische Tech-Unternehmen wie Alibaba und Tencent veröffentlichen ähnliche Modelle, die Bilder, Videos und Ton verarbeiten können – stets mit Blick auf die internationale Konkurrenz von OpenAI.

Elektrofahrzeuge als Wachstumsmotor

Xiaomi sucht gezielt nach neuen Geschäftsfeldern jenseits des Smartphone-Marktes. Im Automobilsektor erzielt das Unternehmen bereits beachtliche Erfolge: Im Juli lieferte Xiaomi über 30.000 Elektrofahrzeuge aus – ein neuer Monatsrekord. Besonders das YU7-Crossover erfreut sich großer Nachfrage, die Wartelisten reichen bereits bis in die zweite Jahreshälfte 2026.

Firmengründer Lei Jun betont die strategische Bedeutung dieses Segments. Ihm zufolge laufen massive Investitionen in autonome Fahrtechnologien, um die ehrgeizige Marke von 350.000 ausgelieferten Fahrzeugen 2025 zu erreichen. Damit will sich Xaomi als ernstzunehmender Akteur im Elektrofahrzeugmarkt etablieren.

Produktdiversifikation und Kerngeschäft

Neben Fahrzeugen erschließt Xiaomi weitere Produktkategorien. Mit den Xiaomi AI Smart Glasses tritt das Unternehmen in Konkurrenz zu Alibaba, Meta und Apple. Die AR-Brille zielt auf Premium-Märkte und wohlhabende Kundschaft ab. Diese Diversifikationsstrategie ergänzt das stabile Kerngeschäft des Unternehmens.

Im Smartphone-Sektor behauptet Xiaomi mit 15 Prozent Marktanteil den dritten Platz im globalen Ranking. Während die Branche insgesamt schwächelt, bleiben Xiaomis Auslieferungen robust. Am 19. August veröffentlicht der Konzern seine Halbjahreszahlen, die Aufschluss darüber geben werden, inwieweit sich die Erfolge im E-Auto-Bereich bereits finanziell niederschlagen.