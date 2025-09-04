You.com: Perplexity-Rivale holt 100 Millionen Dollar, wird mit 1,5 Mrd. Dollar bewertet

You.com sichert sich 100 Millionen Dollar in einer Series-C-Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar. Die von Cox Enterprises angeführte Runde beinhaltet Beteiligungen bestehender Investoren wie Georgian, Salesforce Ventures und Norwest. David Yang von Socium Ventures, einem von Cox Enterprises gestarteten Venture- und Wachstumsinvestmentfonds, tritt dem Vorstand bei.

You.com, das früher oft in einem Atemzug mit Perplexity genannt wurde (deutlich größer mit einer Bewertung von bis zu 20 Milliarden Dollar) positioniert sich als Infrastrukturanbieter für die KI-Ära: „KI hat ein neues Zeitalter betreten. Bald werden mehr KI-Agenten das Web nutzen als Menschen, aber die heutige Suchinfrastruktur wurde dafür nicht konzipiert.“

Ursprünglich startete die Firma aus Palo Alto als KI-Suchmaschine. You.com begann im Dezember 2022, als das Unternehmen anfing, große Sprachmodelle mit Echtzeitdaten aus dem Web zu verbinden und verifizierbare Quellenangaben bereitzustellen. Dies reduzierte Halluzinationen und schuf vertrauenswürdige KI-Anwendungen. Als andere Unternehmen ähnliche Lösungen nachfragten, entwickelte You.com seine API-Dienste und vollzog den Übergang zu einem KI-Infrastrukturunternehmen. Das Unternehmen beschreibt seine Plattform als „Autobahnen der agentischen Ära“.

Vertrauenswürdige KI für Unternehmen

You.com bietet neben Genauigkeit drei weitere Kernvorteile: „Datenschutz und Sicherheit“ mit nulldatenspeicherung und unternehmenstauglichen Anpassungen, „Modellflexibilität“ durch einen modellunabhängigen Ansatz und „vollständigen Datenzugang“ durch die Kombination firmeneigener Daten mit aktuellen öffentlichen Webdaten. „Wir sind modellagnostisch, sodass Sie bei Erscheinen eines neuen Modells nicht an das alte gebunden sind“, erklärt das Unternehmen zu seinem flexiblen Ansatz.

Die Plattform verarbeitet monatlich über eine Milliarde Anfragen für Kunden wie DuckDuckGo, Windsurf und Harvey sowie weitere Unternehmen aus Technologie, E-Commerce, Finanzdienstleistungen, Medien, Fertigung und Gastgewerbe. Laut eigenen Benchmarks übertrifft You.com die APIs von Bing und Google sowie kleinere Startups in Bezug auf Genauigkeit und Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.

Lösungen für Entwickler und Unternehmen

Für Entwickler bietet You.com modulare Infrastrukturkomponenten: Web- und Nachrichtensuche mit verschiedenen Geschwindigkeits- und Genauigkeitsstufen, tiefgehende Recherchen, die Hunderte von Quellen mit branchenführender Genauigkeit zusammenfassen, Bildersuche, private RAG-Systeme und anpassbare Agentenfunktionen. Diese Entwicklung basiert auf Erkenntnissen aus über 100.000 Agenten, die in den letzten zwölf Monaten auf You.com erstellt wurden.

Für Großunternehmen entwickelt You.com maßgeschneiderte End-to-End-KI-Anwendungen für spezifische Arbeitsabläufe. Das Unternehmen hat bereits KI-Agenten für große Nachrichten-, Finanz-, Einzelhandels- und Gesundheitsorganisationen entwickelt, die Milliarden von Endnutzern bedienen. „Es ist, als hätten wir selbstfahrende Autos gebaut, bevor wir Autobahnen hatten. Bei You.com bauen wir die Autobahnen, damit diese Agenten so weit und so schnell wie möglich kommen können“, beschreibt das Unternehmen seine Vision für die Zukunft der KI-Infrastruktur.