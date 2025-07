3 Euro/30 Minuten: WienMobil-Flotte wird um E-Bikes aufgerüstet

Die Wiener Linien ergänzen ihr WienMobil Rad-Angebot: Ab heute Montag, 7. Juli, rollen rund 300 E-Bikes zusätzlich zu den bestehenden 3.000 Leihrädern durch die österreichische Hauptstadt. Das Pilotprojekt, initiiert durch den Betreiber nextbike, läuft bis Oktober 2026. Die silbergrauen E-Bikes mit Blitz-Symbol auf der Hinterrad-Beklebung erscheinen in der nextbike-App und lassen sich an allen 250 WienMobil Rad-Stationen ausleihen und zurückgeben.

Öffi-Stadträtin Ulli Sima betont die Bedeutung des erweiterten Angebots: Gerade in einer Stadt wie Wien, die sich ambitionierte Klimaziele gesetzt hat, sind moderne, nachhaltige Sharing-Angebote unverzichtbar. Radfahren wird in der Stadt immer beliebter, wie auch der Modal Split zeigt – 11% der Wienerinnen und Wiener legen ihre Alltagswege bereits mit dem Rad zurück. Die Stadt baut parallel die Infrastruktur aus und fügt 2025 etwa 20 Kilometer neue Radwege zum Hauptwegenetz hinzu.

Nutzung und Preisgestaltung der E-Bikes

Die Nutzung der E-Bikes funktioniert unkompliziert: App öffnen, E-Bike in der Nähe finden, QR-Code scannen und losfahren. Ein E-Bike kostet drei Euro pro 30 Minuten mit einem maximalen Tagespreis von 36 Euro. Obwohl die E-Bikes nicht im WienMobil Rad-Jahresabo enthalten sind, erhalten Stammkunden der Wiener Linien und Klimaticket-Besitzer zwei kostenlose 30-Minuten-Fahrten. Der Betreiber nextbike übernimmt die Investitions- und Betriebskosten sowie Ladung, Service und Wartung der Räder.

Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl sieht in den E-Bikes eine wichtige Ergänzung: Damit bieten wir ein noch attraktiveres Sharing-Angebot – besonders für Menschen, die längere Strecken oder Höhenunterschiede in Wien bequem überwinden wollen. Die E-Bikes sind eine ideale Ergänzung zu U-Bahn, Bim, Bus und unseren WienMobil-Angeboten und fördern umweltfreundliche Fortbewegung. Auch Marco Weigert, nextbike Director DACH, freut sich: Wir freuen uns, dieses Pilotprojekt gemeinsam mit den Wiener Linien auf die Straßen zu bringen und damit das erfolgreiche WienMobil Rad um komfortable E-Bikes zu erweitern.

Klimafreundliche Mobilität in Wien

Die Erweiterung des Bikesharing-Angebots verstärkt Wiens Bemühungen um nachhaltige Mobilität. Allein im vergangenen Jahr verzeichneten die WienMobil Räder fast eine Million Ausleihen. Diese Fahrten sparten 514 Tonnen CO2-Äquivalente im Vergleich zu Autofahrten ein. Der Anteil der Radfahrenden in Wien steigt kontinuierlich und erreicht mittlerweile 11 Prozent im Modal Split – ein Anstieg um einen Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr.

Die Wiener Verkehrsgewohnheiten entwickeln sich insgesamt in eine umweltfreundliche Richtung. 34 Prozent der täglichen Wege legen die Wienerinnen und Wiener mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, etwa 30 Prozent zu Fuß. Damit erfolgen mehr als drei Viertel aller Wege in der Stadt klimafreundlich. Das seit April 2022 verfügbare Bikesharing-System mit Stationen in allen 23 Bezirken trägt zu dieser positiven Entwicklung bei.