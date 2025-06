Militär-Tech Anduril verdoppelt Bewertung auf 30,5 Milliarden Dollar

Das Verteidigungstechnologie-Unternehmen Anduril Industries hat in einer Series G-Finanzierungsrunde 2,5 Milliarden Dollar eingesammelt und seine Bewertung auf 30,5 Milliarden Dollar verdoppelt. Die Runde wurde von Founders Fund angeführt, das mit einer Milliarde Dollar den größten Einzelbetrag in der Firmengeschichte investierte.

Anduril entwickelt und produziert autonome Waffensysteme sowie die dazugehörige Steuerungssoftware. Das Produktportfolio umfasst Drohnen, Unterwasserfahrzeuge und Raketenmotoren. Das Unternehmen positioniert sich als Alternative zu etablierten Rüstungskonzernen und setzt dabei auf moderne Technologien und flexible Produktionsverfahren.

Starke Investoren-Nachfrage

Laut Unternehmensangaben war die Finanzierungsrunde achtfach überzeichnet, was bedeutet, dass die Nachfrage nach Anteilen das verfügbare Angebot deutlich überstieg. Neben Founders Fund beteiligten sich auch bestehende Investoren an der Runde.

Das Unternehmen begründete die Kapitalaufnahme mit seinem starken Wachstum im Jahr 2024, in dem sich der Umsatz auf etwa eine Milliarde Dollar verdoppelte. Diese Entwicklung folgt auf eine frühere Finanzierungsrunde im August 2024, bei der Anduril 1,5 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 14 Milliarden Dollar eingesammelt hatte.

Bedeutender Regierungsauftrag

Einen wichtigen Impuls erhielt das Unternehmen durch die Übertragung eines ursprünglich an Microsoft vergebenen Auftrags der U.S. Army. Das Projekt zur Entwicklung von AR/VR-Headsets für Soldaten hat ein Gesamtvolumen von 22 Milliarden Dollar und wurde im Februar 2024 an Anduril übertragen. Diese Auftragsvergabe führte zu einer Partnerschaft zwischen Anduril und Meta, dem ehemaligen Arbeitgeber von Anduril-Gründer Palmer Luckey, der ja sein Startup Oculus VR an Facebook um etwa eine Milliarde Dollar verkaufte.

Das Unternehmen plant den Bau einer Großfabrik namens Arsenal-1 mit einer Fläche von mindestens 5 Millionen Quadratmetern, die Tausende von Arbeitsplätzen schaffen soll. Die Produktionskapazität ist darauf ausgelegt, Zehntausende autonome Fahrzeuge und Waffen zu fertigen.

Hintergrund und Entwicklung

Anduril Industries wurde 2017 von Palmer Luckey und drei ehemaligen Palantir-Mitarbeitern gegründet. Luckey hatte zuvor sein VR-Unternehmen Oculus 2014 für zwei Milliarden Dollar an Facebook verkauft. Der Firmenname leitet sich von dem Schwert der Figur Aragorn aus „Der Herr der Ringe“ ab.

Die Finanzierungsrunde wurde von Trae Stephens bekannt gegeben, der sowohl Executive Chair und Mitgründer von Anduril als auch Partner bei Founders Fund ist. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben erfolgreich in einem Markt etabliert, in dem seit 50 Jahren kein wesentliches neues US-Verteidigungsunternehmen entstanden war.

Anduril begründet sein Geschäftsmodell mit aktuellen geopolitischen Entwicklungen und kritisiert die seiner Ansicht nach unflexiblen Produktionsprozesse etablierter Rüstungsunternehmen. Das Unternehmen verweist auf den Ukraine-Konflikt als Beispiel für die Notwendigkeit einer schnelleren und flexibleren Waffenproduktion. Luckey betonte auch immer wieder, dass die USA sich für 2027 rüsten müssten, weil da ein Angriff von China auf Taiwan wahrscheinlich sei.