Anthropic setzt auf 3 KI-Chip-Anbieter: Google, Amazon und Nvidia

Anthropic Co-Founder & CEO Dario Amodei. © Techcrunch (CC BY 2.0 DEED)
Anthropic plant eine deutliche Ausweitung seiner Nutzung von Google-Cloud-Technologien und will bis zu eine Million TPUs einsetzen. Die Expansion hat ein Volumen von mehreren zehn Milliarden Dollar und soll 2026 mehr als ein Gigawatt Kapazität bereitstellen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit der stark wachsenden Nachfrage seiner Geschäftskunden und dem Bedarf an zusätzlichen Rechenressourcen für KI-Forschung und Produktentwicklung.

Kundenwachstum treibt Infrastruktur-Ausbau

Anthropic bedient mittlerweile mehr als 300.000 Geschäftskunden. Die Zahl der Großkunden – definiert als Kunden mit einem Run-Rate-Umsatz von jeweils über 100.000 Dollar – ist im vergangenen Jahr um fast das Siebenfache gestiegen. Thomas Kurian, CEO von Google Cloud, erklärt: „Anthropics Entscheidung, die Nutzung von TPUs deutlich auszuweiten, spiegelt das starke Preis-Leistungs-Verhältnis und die Effizienz wider, die seine Teams seit mehreren Jahren mit TPUs erfahren haben.“ Google entwickle seine TPUs kontinuierlich weiter und baue auf seinem bereits ausgereiften KI-Beschleuniger-Portfolio auf, einschließlich der siebten TPU-Generation namens Ironwood.

Krishna Rao, CFO von Anthropic, betont die Bedeutung der erweiterten Kapazität: „Unsere Kunden – von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu KI-nativen Start-ups – verlassen sich bei ihrer wichtigsten Arbeit auf Claude, und diese erweiterte Kapazität stellt sicher, dass wir unsere exponentiell wachsende Nachfrage erfüllen können, während wir unsere Modelle an der Spitze der Branche halten.“ Die zusätzlichen Rechenressourcen sollen auch gründlichere Tests, Alignment-Forschung und verantwortungsvolle Bereitstellung im großen Maßstab ermöglichen.

Multi-Plattform-Strategie mit drei Chip-Anbietern

Anthropic verfolgt eine diversifizierte Compute-Strategie, die drei Chip-Plattformen effizient nutzt: Googles TPUs, Amazons Trainium und NVIDIAs GPUs. Dieser Multi-Plattform-Ansatz soll gewährleisten, dass das Unternehmen die Fähigkeiten von Claude weiterentwickeln kann, während es starke Partnerschaften in der gesamten Branche aufrechterhält.

Die Partnerschaft mit Amazon bleibt dabei zentral. Anthropic bezeichnet Amazon als seinen primären Trainingspartner und Cloud-Anbieter und arbeitet weiterhin am Project Rainier – einem massiven Compute-Cluster mit Hunderttausenden von KI-Chips in mehreren US-Rechenzentren. Rao beschreibt die Beziehung zu Google als „langjährige Partnerschaft“, die helfen werde, „weiterhin die Rechenleistung zu erweitern, die wir benötigen, um die Grenze der KI zu definieren“.

Anthropic kündigt an, auch künftig in zusätzliche Rechenkapazität zu investieren, um sicherzustellen, dass seine Modelle und Fähigkeiten an der Spitze der technologischen Entwicklung bleiben.

