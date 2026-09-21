Bitcoin zurück über 81.000 Dollar: Tokenisierte US-Aktien treiben Krypto-Markt

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Bitcoin notiert wieder über der Marke von 81.000 Dollar. In der asiatischen Handelssitzung kletterte die größte Kryptowährung auf rund 81.500 Dollar und liegt damit etwa 1,3 Prozent über dem Stand von vor 24 Stunden, auf Wochensicht sind es gut 5 Prozent. Der Markt insgesamt zeigt sich breit im Plus: Ether, BNB, XRP und Solana legten ebenfalls zu, einzelne kleinere Assets deutlich stärker.

Als Hauptgrund für die Erholung gilt eine Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC vom vergangenen Donnerstag. Die Behörde hat den Weg für den On-Chain-Handel mit tokenisierten US-Aktien freigemacht, ein Schritt, der direkt auf jene Blockchains zurückwirkt, auf denen dieser Handel künftig stattfinden soll.

Was die SEC beschlossen hat

Die SEC erließ eine sogenannte „Innovation Exemption“. Sie befreit spezialisierte Handelsplätze, die Tokenized Securities Venues, für fünf Jahre von der Pflicht, sich als klassische Börse registrieren zu lassen. Gehandelt werden darf über automatisierte Market Maker und Liquiditätspools, allerdings nur in einer zugangsbeschränkten Umgebung mit KYC-Prüfung, ohne Margin-Handel und ohne Erstemissionen.

Die Ausnahme ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Jede Plattform darf maximal 75 große US-Aktien oder 250 weniger liquide Titel listen. Das Handelsvolumen ist auf 0,25 Prozent (große Titel) beziehungsweise 2,5 Prozent (kleinere Titel) des täglichen Gesamtvolumens gedeckelt. Die Token müssen dieselben Rechte abbilden wie die zugrundeliegenden Aktien, also Dividenden, Stimmrechte und Liquidationsansprüche. Emittenten erhalten eine 30-tägige Einspruchsfrist, wenn Dritte ihre Aktien tokenisieren wollen, und Handelsaussetzungen müssen automatisch mit der Heimatbörse synchronisiert werden. Die Smart Contracts müssen öffentlich einsehbar und auf einer permissionless Blockchain auditierbar sein.

SEC-Chef Paul Atkins bezeichnete den Schritt als bedeutenden Fortschritt, um die US-Kapitalmärkte ins digitale Zeitalter zu holen. Die Behörde hat parallel eine Konsultationsphase gestartet, in der Marktteilnehmer:innen Anpassungen vorschlagen können. Details dazu finden sich in der Mitteilung der SEC sowie in der Analyse von Trending Topics.

Warum davon die Blockchains profitieren

Die Logik hinter der Marktreaktion ist unmittelbar: Wenn tokenisierte Aktien on-chain gehandelt werden, braucht es Netzwerke, auf denen die Smart Contracts laufen, und Liquiditätspools, in denen die Token gegen Stablecoins getauscht werden. Genannt werden dafür vor allem Ethereum, Solana, BNB Chain und Coinbase Base, dazu dezentrale Börsen wie Uniswap, Aerodrome und Raydium. Anbieter aus dem Tokenisierungssegment wie Securitize, Bullish, Coinbase und Robinhood legten an den Aktienmärkten direkt nach der Entscheidung zu.

Für den Kryptomarkt bedeutet das einen Nachfragekanal, der bislang weitgehend außerhalb der Blockchains lag. Ein Teil der Bewegung bei Bitcoin dürfte zudem technischer Natur sein. Jeff Mei, Chief Operating Officer der Börse BTSE, führt den Sprung am Wochenende auf die SEC-Entscheidung und einen darauffolgenden Short Squeeze zurück, also auf das erzwungene Eindecken von Leerverkäufen. Für die kommenden Tage sieht er wenig marktbewegende Termine, erst im Umfeld der nächsten Fed-Sitzung Ende Oktober erwartet er wieder mehr Volatilität.

Die Top 15 Coins im Überblick

# Coin Preis 24h 7 Tage 1 Bitcoin (BTC) 81.544,67 $ +1,29 % +5,24 % 2 Ethereum (ETH) 2.664,86 $ +3,38 % +6,11 % 3 Tether (USDT) 0,9997 $ +0,01 % +0,01 % 4 BNB (BNB) 772,58 $ +3,00 % +6,63 % 5 XRP (XRP) 1,42 $ +3,53 % +3,83 % 6 USDC (USDC) 0,9999 $ 0,00 % 0,00 % 7 Solana (SOL) 111,81 $ +2,86 % +10,69 % 8 TRON (TRX) 0,3433 $ +0,91 % +1,30 % 9 Zcash (ZEC) 1.516,42 $ +4,21 % +33,87 % 10 Hyperliquid (HYPE) 93,95 $ +3,18 % +17,84 % 11 Dogecoin (DOGE) 0,08854 $ +3,76 % +5,29 % 12 Monero (XMR) 586,80 $ +12,60 % +12,22 % 13 Chainlink (LINK) 12,56 $ +4,67 % +10,38 % 14 Cardano (ADA) 0,2317 $ +5,15 % +11,97 % 15 UNUS SED LEO (LEO) 8,92 $ +0,36 % -0,56 %

Quelle: CoinMarketCap, Momentaufnahme

Privacy Coins und NEAR als Ausreißer

Auffällig ist die Stärke der Privacy Coins. Zcash liegt auf Wochensicht rund 34 Prozent im Plus und damit bei über 1.500 Dollar, Monero legte binnen eines Tages knapp 13 Prozent zu. Außerhalb der Top 15 sticht NEAR hervor, das um rund 23 Prozent auf etwas über 4 Dollar stieg und auf Wochensicht sogar 80 Prozent gewann.

Hintergrund ist laut CoinDesk das Wachstum von NEAR Intents, einem Swap-Dienst auf der NEAR-Blockchain, mit dem Wallets Token über verschiedene Chains hinweg tauschen können, ohne dass Nutzer:innen vorher Guthaben verschieben müssen. Wallets wie ZODL und Vizor haben den Dienst eingebunden, um ZEC-Swaps anzubieten. Das über NEAR Intents geroutete Tagesvolumen in Zcash hat sich innerhalb einer Woche nach diesen Angaben versechsfacht. NEAR fungiert damit als Routing-Schicht für einen der derzeit meistgehandelten Token, und der eigene Token folgt dem Volumen.

Rückenwind von den Aktienmärkten

Auch das makroökonomische Umfeld stützte die Erholung. Der asiatisch-pazifische MSCI-Index legte knapp ein Prozent zu, getragen von Technologiewerten in Südkorea und Taiwan, nachdem US-Vertreter:innen die laufenden Gespräche mit China im Vorfeld eines Treffens von Donald Trump und Xi Jinping als sehr erfolgreich beschrieben hatten. Die Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 notierten ebenfalls im Plus, während der Ölpreis nachgab und damit den Inflationsdruck etwas entschärfte.