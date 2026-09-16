i2b Awards 2026: Countdown für Österreichs größten Businessplan-Wettbewerb

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Nur noch wenige Tage bleiben Gründer:innen, um an Österreichs größten Businessplanning Wettbewerb teilzunehmen: Am 27. September 2026 schließt das Zeitfenster für die Einreichung bei den i2b Awards. Wer sein Konzept noch nicht eingereicht hat, sollte jetzt in die Endphase gehen, denn die Teilnahme lohnt sich!

i2b Awards als Sprungbrett für Gründer:innen

Gesucht werden fundierte Gründungsvorhaben mit Potenzial, unabhängig davon, ob die Gründung noch bevorsteht oder das Unternehmen bereits umgesetzt wurde. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Gründung beziehungsweise wirtschaftliche Umsetzung frühestens am 1. Jänner 2024 erfolgt ist.

Auf die besten Einreichungen warten Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von über 200.000 Euro. Doch es geht um mehr als „nur“ ums Preisgeld: Die Teilnehmer:innen bekommen die Möglichkeit, ihr Vorhaben vor einer erfahrenen Jury zu präsentieren, wertvolles Feedback zu ihrem Konzept einzuholen und wichtige Kontakte in die heimische Gründungsszene zu knüpfen. Die Sichtbarkeit, die ein i2b Award mit sich bringt, kann für ein junges Unternehmen den entscheidenden Unterschied machen.

Vier Kategorien plus Sonderpreise

Eingereicht werden können Konzepte in den Kategorien Dienstleistung, Gewerbe und Handel, Technologie, Ein-Personen-Unternehmen sowie Studierende. Wer ein bestehendes Unternehmen übernimmt, findet mit dem Sonderpreis Betriebsnachfolge eine eigene Anlaufstelle, und Konzepte mit sozialem oder nachhaltigem Fokus können sich den Sonderpreis Social Business sichern.

Final Pitch am 16. November

Wer es unter die Finalist:innen schafft, tritt am 16. November beim Final Pitch an. Die besten Teams jeder Kategorie präsentieren dabei ihre Geschäftsideen vor einer rund 40-köpfigen Jury. Die Gewinner:innen werden anschließend bei der i2b Prämierung am 3. Dezember 2026 am Erste Campus in Wien gekürt, dem Höhepunkt des Wettbewerbs und die Bühne für die Gründer:innen des Jahres.

In den vergangenen Jahren zählten unter anderem das Wiener Startup kein & low mit alkoholfreien Getränken, das Geruchssensorik-Startup NOSI und das SpaceTech-Startup GATE Space zu den Gesamtsieger:innen. Zuletzt sicherte sich COISS den Gesamtsieg, ein Startup, das Holzverarbeiter ins digitale Zeitalter bringt. Wer 2026 in ihre Fußstapfen treten will, hat jetzt noch Zeit, den Businessplan fertigzustellen.

Einreichschluss ist Sonntag, der 27. September 2026. Detaillierte Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Interessierte auf der offiziellen i2b-Seite.