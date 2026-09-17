Drei MNA: Die Cloud-Telefonanlage für den professionellen KMU-Auftritt

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Für den Auftritt von Unternehmen haben dedizierte Rufnummern eine Bedeutung, die viele unterschätzen. Vor allem Startups verweisen oft nur auf die privaten Handynummern ihrer Gründer:innen. Doch das ist ein Fehler, denn eine Handynummer als Kontakt wirkt wesentlich unseriöser als eine Festnetznummer. Doch viele wollen sich kein klassisches Tischtelefon mit Festnetzanschluss leisten.

MNA ist “Wie Festnetz, aber to go.”

Der österreichische Telekom-Komplettanbieter Drei bietet eine Lösung, die für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, ideal ist: Die Drei MobileNebenstellenAnlage (MNA). Dabei handelt es sich um eine vollwertige, cloudbasierte Telefonanlage (Cloud-PBX) für Unternehmen. Sie ersetzt herkömmliche Festnetzanschlüsse und leitet Anrufe direkt auf Mobiltelefone, Desktop-Telefone, Apps oder Weboberflächen weiter. Ein fixer Festnetzanschluss ist dabei nicht nötig. Laut Drei ist diese Lösung “Wie Festnetz, aber to go.”

Das System richtet sich primär an Unternehmen mit 1 bis 50 Mitarbeiter:innen. Thomas Dötzl, Head of 3rd Party & Sales Development bei Drei, erläutert: “MNA wird ab dem Moment interessant, wo man als Unternehmer:in professionell erreichbar sein will, ohne eigene IT-Infrastruktur aufbauen zu müssen.”

„Firmennummer bleibt mit MNA am Leben“

Daniel Strogach, der seit über 20 Jahren in der Telekom-Branche tätig ist und mit Connecting World den ältesten Business-Partner von Drei betreibt, erklärt, warum die Lösung für Unternehmen so attraktiv ist. “Schon ab der ersten Mitarbeiterin bzw. dem ersten Mitarbeiter ist es wichtig, eine dedizierte Firmennummer zu haben. Vor allem Startups verweisen Kund:innen einfach nur auf die Privatnummern von Mitarbeiter:innen. Allerdings ist das langfristig ein Fehler, denn wenn die Mitarbeiter:innen gehen, nehmen sie die Nummer mit. Dadurch entgehen Unternehmen viele wichtige Anrufe. Dank MNA ist es möglich, dass die Kontaktnummer des Unternehmens langfristig am Leben bleibt.”

Die MNA ermöglicht es Unternehmen, eine Hauptrufnummer mit Durchwahlen einzurichten, die unabhängig von den privaten Handynummern der Mitarbeiter:innen existiert. Die Durchwahlen lassen sich mit nahezu allen Rufnummern verbinden, auch außerhalb von Österreich. Das System trennt Privates und Berufliches, erlaubt die klare Definition von Öffnungszeiten und lässt sich von überall administrieren.

Private Nummern von Mitarbeiter:innen bleiben privat

Mit dem System kommt das klassische Festnetz im digitalen Zeitalter an. MNA ist die ideale Lösung für moderne Unternehmen, die seriös und professionell auftreten wollen. Beispielsweise kann ein international aufgestelltes Startup, das eine digitale Dienstleistung anbietet und auf Remote-Arbeit mit über mehrere Länder verteilten Teams setzt, eine einheitliche, koordinierte und klare Kontaktmöglichkeit bieten.

Die Kund:innen haben die volle Kontrolle darüber, wie das System zum Einsatz kommt. Sie können festlegen, an welche Nummer ein Anruf unter einer bestimmten Durchwahl zu welcher Zeit geht. Jedes Teammitglied kann eine eigene Durchwahl erhalten, die zum jeweiligen Endgerät führt, wobei ihre private Nummer auch privat bleibt.

Laut Strogach ist das System sehr benutzerfreundlich, weshalb viele Kund:innen die Einrichtung selbst übernehmen und schnell lernen, wie es am besten zum Einsatz kommt. „Das ist perfekt für Unternehmen von 1 bis 50 Mitarbeiter:innen, man kann das System ohne eigene IT administrieren“, so Strogach.

Auch beim Thema Datenschutz garantiert Drei mit MNA Top-Qualität: „Die Einhaltung der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und aller weiteren gesetzlichen Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten hat bei Drei höchste Priorität. Wir halten alle unsere Systeme stets auf dem höchstmöglichen Sicherheitsstandard, um die Sicherheit und Integrität aller Daten zu gewährleisten.“

Drei will mobile, flexible Unternehmen unterstützen

Drei bietet für die MNA zwei Lizenzmodelle an: Basic und Premium. Die Premium-Lizenz gewährt Zugriff auf die Weboberfläche und erweiterte Funktionen wie Telefonzentralen-Features, Anruflisten des Unternehmens und Weiterleitungsoptionen.

Die Lösung funktioniert auch ohne Internet für Basisfunktionen. Externe Rufnummern anderer Provider lassen sich als externe Teilnehmer integrieren. Über eine Service-IVR können sich Mitarbeiter:innen in Gruppen an- und abmelden oder die Rufnummernanzeige steuern.

Der Service startet bei 15 Euro monatlich. Drei verzichtet auf Festnetzgrundgebühren und teure Rufumleitungen. Anrufe, die über die Anlage geführt werden, erscheinen in der unternehmensweiten Anrufliste, während direkte Handyanrufe nur in persönlichen Listen auftauchen. Das ermöglicht es Teams, nachzuvollziehen, wer bereits mit einem Kunden gesprochen hat.

Drei zielt mit der MNA auf mobile, flexible Unternehmen, die professionell auftreten wollen, ohne komplexe Telefonie-Infrastruktur zu betreiben. Die Lösung adressiert vor allem Firmen, die von Legacy-Telefonanlagen zu einer zukunftsfitten Technologie umsteigen wollen. Die Lösung ist auch skalierbar: Jederzeit lassen sich neue Mitarbeitende oder Nummern zu ergänzen, ohne Systemwechsel.

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