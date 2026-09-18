Altcoin-Rally: Uniswap, NEAR, Zcash und Hyperliquid wachsen zweistellig

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Das Scheitern des Clarity Act im US-Senat beeindruckt keinen mehr. Der Kryptomarkt legt den dritten Tag in Folge zu, doch die eigentliche Musik spielt diesmal abseits von Bitcoin. Während die größte Kryptowährung um rund 2,6 Prozent auf etwa 78.200 Dollar gestiegen ist, verzeichnen einige Altcoins zweistellige Tagesgewinne. Uniswap (UNI) springt laut CoinMarketCap binnen 24 Stunden um mehr als 31 Prozent nach oben, NEAR Protocol um 26 Prozent, Hyperliquid (HYPE) um knapp 14 Prozent und Zcash (ZEC) um gut 10 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen liegt bei rund 2,66 Billionen Dollar.

Laut FxPro-Chefanalyst Alex Kuptsikevich ist unter den 40 liquidesten Coins zuletzt kein einziger gefallen. Trader:innen würden ihren Fokus „vorsichtig in Richtung Altcoins“ verlagern, obwohl der Altcoin-Season-Index weiterhin gedämpft sei. Die Gründe für die Rally sind allerdings je nach Projekt sehr unterschiedlich.

Die Top-Kryptowährungen im Überblick

# Krypto-Asset Preis 24h 7 Tage 1 Bitcoin (BTC) 78.246,43 $ +2,57 % +1,62 % 2 Ethereum (ETH) 2.512,38 $ +3,31 % +1,99 % 3 BNB (BNB) 752,37 $ +4,13 % +5,55 % 4 XRP (XRP) 1,33 $ +3,18 % -0,08 % 5 Solana (SOL) 106,36 $ +6,73 % +7,14 % 6 TRON (TRX) 0,3372 $ +0,78 % -0,29 % 7 Zcash (ZEC) 1.479,54 $ +10,22 % +34,60 % 8 Hyperliquid (HYPE) 90,62 $ +13,72 % +14,34 % 9 Dogecoin (DOGE) 0,08607 $ +6,69 % +3,11 % 10 Monero (XMR) 536,05 $ +7,99 % +5,35 % 11 Chainlink (LINK) 11,92 $ +7,35 % +4,77 % 12 UNUS SED LEO (LEO) 8,88 $ -0,44 % -2,12 % 13 Cardano (ADA) 0,2154 $ +8,99 % +6,15 % 14 Stellar (XLM) 0,1879 $ +3,82 % +7,82 % 15 Uniswap (UNI) 8,94 $ +31,22 % +49,68 % 16 Bitcoin Cash (BCH) 249,05 $ +11,25 % +10,70 % 17 Ethena USDe (USDe) 0,9995 $ -0,02 % -0,01 % 18 NEAR Protocol (NEAR) 3,54 $ +26,23 % +44,28 % 19 Dai (DAI) 0,9998 $ +0,01 % 0,00 %

Uniswap profitiert von tokenisierten US-Aktien

Den stärksten Schub unter den großen Coins hat Uniswap. Der UNI-Kurs erreichte zwischenzeitlich knapp 9 Dollar und damit den höchsten Stand seit November 2025. Auslöser ist eine Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC: Sie hat am Donnerstag eine sogenannte Innovation Exemption für den Handel mit tokenisierten US-Aktien gewährt. Diese erlaubt den Handel auch auf zugangsbeschränkten (permissioned) AMM-DEXs, also dezentralen Börsen mit automatisierten Liquiditätspools.

Uniswap gilt als größte und liquideste DEX der Welt und damit als naheliegende Profiteurin. Das Protokoll hat bereits im Sommer genau solche zugangsbeschränkten Pools eingeführt. Gründer Hayden Adams schrieb auf X, die Ausnahme gelte für die Permissioned Pools auf Uniswap v4 und ebne „Vermögenswerten und Nutzer:innen, die darauf angewiesen sind, den Weg für einen regelkonformen Handel in den USA“.

Dazu kommen solide Fundamentaldaten. Seit dem Start auf der Robinhood Chain im Juli sind Handelsvolumen und Protokollgebühren stark gestiegen, entsprechend werden mehr UNI-Token verbrannt. Vom Tief bei rund 2,80 Dollar hat sich der Kurs damit mehr als verdreifacht. Vom Allzeithoch bei etwa 45 Dollar ist UNI aber noch weit entfernt, der nächste charttechnische Widerstand liegt bei rund 12 Dollar.

Die SEC-Entscheidung beflügelt auch börsennotierte Krypto-Firmen. Coinbase und Robinhood legten am Donnerstag jeweils rund 5 Prozent zu, die Tokenisierungsplattform Securitize und die CoinDesk-Mutter Bullish stiegen vorbörslich weiter.

Hyperliquid: Kraken will HYPE-Perps in die USA bringen

Bei Hyperliquid ist der Treiber ebenfalls regulatorischer Natur. Payward, die Mutter der Kryptobörse Kraken, hat angekündigt, US-Kund:innen Zugang zu On-Chain-Perpetual-Futures auf Hyperliquid zu bieten. Abgewickelt werden soll das über die CFTC-regulierte Derivatebörse Bitnomial, eine Zustimmung der Aufsicht steht noch aus. Für die dezentrale Derivatebörse, die US-Nutzer:innen bislang nicht direkt offensteht, würde sich damit ein riesiger neuer Markt öffnen.

Zusätzlich stützen die Tokenomics den Kurs. Hyperliquid nutzt einen Großteil der Handelsgebühren für Rückkäufe und das Verbrennen von HYPE, was laufend Kaufdruck erzeugt. Wie Trending Topics bereits berichtet hat, mischt HyperLiquid mit diesem Modell den gesamten Kryptomarkt auf. HYPE nähert sich nun der Marke von 90 Dollar.

Zcash: Paradigm-Einstieg und schnellere Blöcke

Zcash setzt seinen erstaunlichen Lauf fort und hat binnen einer Woche fast 35 Prozent zugelegt. Den jüngsten Schub lieferte der Krypto-VC Paradigm: Mitgründer Matt Huang machte öffentlich, dass die Firma in ZEC investiert hat, und bezeichnete Zcash als privates Gegenstück zu Bitcoin. Der Kurs sprang daraufhin um mehr als 20 Prozent.

Kurz davor hatte die Community mit überwältigender Mehrheit zwei Protokolländerungen abgesegnet: Die Blockzeit soll von 75 auf 25 Sekunden sinken, gleichzeitig bleibt das an Bitcoin angelehnte Halving-Modell erhalten. Beides stärkt die Erzählung von Zcash als schnelles, knappes und privates digitales Geld. Im Windschatten legt auch Monero (XMR) um rund 8 Prozent zu.

Bemerkenswert ist die Rally vor allem aus europäischer Sicht, denn die EU plant ab 2027 ein Verbot von Privacy Coins und anonymen Krypto-Transaktionen auf regulierten Handelsplätzen. Investor:innen scheint das derzeit wenig zu kümmern.

Makro-Umfeld: Risikoappetit trotz Zinserhöhung

Rückenwind kommt auch von den traditionellen Märkten. Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt angehoben, die befürchtete negative Reaktion blieb jedoch aus. Aktien, vor allem aus dem KI- und Halbleiterbereich, legen zu, Gold steigt auf knapp 4.400 Dollar, und der Ölpreis ist zuletzt um mehr als 5 Prozent auf unter 96 Dollar je Barrel (WTI) gefallen. Dieses Umfeld begünstigt riskantere Anlagen, zu denen Altcoins traditionell zählen.

Ob die Bewegung anhält, ist offen. Bitcoin nähert sich der Obergrenze seiner Handelsspanne bei rund 82.000 Dollar. Kuptsikevich rechnet damit, dass Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende einen Ausbruchsversuch vorerst verzögern dürften. Für Altcoins, die in kurzer Zeit zweistellig gestiegen sind, gilt das Rückschlagsrisiko umso mehr.