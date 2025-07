Bitcoin legt nochmal 5% zu, erreicht fast 117.000 Dollar

Die größte und älteste Kryptowährung der Welt erreichte in der Nacht auf Freitag einen Höchststand von 116.893 US-Dollar, was einem Anstieg von 5 Prozent in den vergangenen 24 Stunden entspricht. Dieser neue Rekord kommt weniger als einen Tag nachdem Bitcoin kurzzeitig die 112.000-Dollar-Marke auf einigen Börsen überschritten hatte, bevor es später wieder unter 111.000 Dollar zurückfiel.

Die Zahlen verdeutlichen die bemerkenswerte Entwicklung: Vor einem Jahr wurde Bitcoin noch bei 57.704 US-Dollar gehandelt, was bedeutet, dass sich der Preis binnen zwölf Monaten verdoppelt hat – trotz einiger Volatilität in diesem Zeitraum, einschließlich eines Rückgangs im vergangenen Frühjahr.

Altcoins profitieren vom Bitcoin-Boom

Der Aufwärtstrend beschränkt sich nicht nur auf Bitcoin. Der gesamte Kryptowährungsmarkt erlebte am Donnerstag deutliche Gewinne. Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, stieg um mehr als 5 Prozent und überschritt die 2.800-Dollar-Marke. Aktuell notiert ETH bei 2.964 US-Dollar.

Auch andere bedeutende Altcoins zeigten starke Performances: XRP legte um 3,5 Prozent zu und erreichte einen Wert von 2,56 US-Dollar. Besonders starkes Wachstum haben SUI (+11,5%), Cardano (+10%) oder Hedera (+12%) gesehen. Von einer Altcoin-Saison ist der Markt aber noch sehr weit entfernt (mehr dazu hier).

Expertenstimmen zur Marktentwicklung

Gerry O’Shea, Leiter der globalen Markteinblicke bei Hashdex, sieht den aktuellen Bullrun noch lange nicht am Ende. „Während das makroökonomische Umfeld weiterhin unsicher bleiben wird, glauben wir, dass der Bullenmarkt noch lange nicht vorbei ist“, erklärte er in einer Mitteilung.

Neue Katalysatoren, einschließlich weiterer institutioneller Plattformen, die Zugang zu Bitcoin ermöglichen, könnten den BTC-Preis auf 140.000 US-Dollar oder höher treiben, prognostiziert O’Shea für das laufende Jahr.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, stellvertretender CEO bei Bitpanda, betont die fundamentalen Faktoren hinter dem Anstieg: „Der jüngste Anstieg von Bitcoin ist kein Zufall – er wird durch eine perfekte Mischung aus unterstützenden makroökonomischen Bedingungen und einem stetigen Anstieg des institutionellen Interesses befeuert.“

Hauptgründe für das Wachstum

Starke ETF-Zuflüsse : Kontinuierliche Investitionen in Bitcoin-ETFs verstärken das institutionelle Interesse erheblich

: Kontinuierliche Investitionen in Bitcoin-ETFs verstärken das institutionelle Interesse erheblich Zunehmende Unternehmensadoption : Immer mehr Unternehmen integrieren Bitcoin in ihre Unternehmensstrategien und Bilanzen

: Immer mehr Unternehmen integrieren Bitcoin in ihre Unternehmensstrategien und Bilanzen Makroökonomische Unsicherheit : Bitcoin wird zunehmend als „digitales Gold“ und Absicherung gegen traditionelle Marktrisiken betrachtet

: Bitcoin wird zunehmend als „digitales Gold“ und Absicherung gegen traditionelle Marktrisiken betrachtet Erwartungen einer lockeren Geldpolitik : Mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank machen risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen attraktiver

: Mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank machen risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen attraktiver Verknappung des Angebots : Weniger verfügbare Bitcoin auf den Märkten verstärken den Aufwärtsdruck auf den Kurs (Halving-Effekt)

: Weniger verfügbare Bitcoin auf den Märkten verstärken den Aufwärtsdruck auf den Kurs (Halving-Effekt) Wachsende Liquidität : Rückkehrende Liquidität an die Märkte und wachsende Geldmenge in Europa und den USA

: Rückkehrende Liquidität an die Märkte und wachsende Geldmenge in Europa und den USA Etablierung als Mainstream-Asset : Bitcoin wird zunehmend als legitime Anlageklasse von traditionellen Finanzinstituten akzeptiert

: Bitcoin wird zunehmend als legitime Anlageklasse von traditionellen Finanzinstituten akzeptiert Institutionelle Plattformen: Mehr Finanzdienstleister bieten Bitcoin-Zugang für ihre Kunden an

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 2,32 Billionen US-Dollar unterstreicht Bitcoin seine wachsende wirtschaftliche Bedeutung im globalen Finanzsystem. Die Kombination aus institutioneller Akzeptanz, regulatorischer Klarheit und makroökonomischen Faktoren deutet darauf hin, dass die Kryptowährung ihre Position als ernstzunehmende Anlageklasse weiter festigen wird.