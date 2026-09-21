Bitcoin schießt auf 85.000 Dollar: Token-Aktien treiben Krypto-Markt an

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Die Erholung am Kryptomarkt hat an Tempo gewonnen. Bitcoin notiert bei rund 85.100 Dollar und liegt damit etwa 5,7 Prozent über dem Stand von vor 24 Stunden, auf Wochensicht sind es gut 9 Prozent. Der Anstieg zieht sich durch den gesamten Markt: Ether, BNB, XRP und Solana rückten ebenfalls vor, einzelne kleinere Assets deutlich kräftiger.

Als wesentlicher Treiber gilt eine Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC vom vergangenen Donnerstag. Die Behörde hat den On-Chain-Handel mit tokenisierten US-Aktien möglich gemacht, ein Schritt, dessen Wirkung direkt bei jenen Blockchains ankommt, auf denen dieser Handel künftig abgewickelt werden soll.

Was die SEC beschlossen hat

Die SEC erließ eine sogenannte Innovation Exemption. Sie stellt spezialisierte Handelsplätze, die Tokenized Securities Venues, für fünf Jahre von der Registrierungspflicht als klassische Börse frei. Der Handel läuft über automatisierte Market Maker und Liquiditätspools, allerdings in einer zugangsbeschränkten Umgebung mit KYC-Prüfung, ohne Margin-Handel und ohne Erstemissionen.

An die Ausnahme sind mehrere Auflagen geknüpft. Pro Plattform sind maximal 75 große US-Aktien oder 250 weniger liquide Titel zulässig. Das Handelsvolumen ist bei großen Titeln auf 0,25 Prozent und bei kleineren auf 2,5 Prozent des täglichen Gesamtvolumens begrenzt. Die Token müssen dieselben Rechte abbilden wie die zugrundeliegenden Aktien, also Dividenden, Stimmrechte und Liquidationsansprüche. Emittenten können binnen 30 Tagen Einspruch erheben, wenn Dritte ihre Aktien tokenisieren, und Handelsaussetzungen müssen automatisch mit der Heimatbörse synchron laufen. Die Smart Contracts müssen öffentlich einsehbar und auf einer permissionless Blockchain auditierbar sein.

SEC-Chef Paul Atkins sprach von einem bedeutenden Fortschritt, um die US-Kapitalmärkte ins digitale Zeitalter zu holen. Parallel läuft eine Konsultationsphase, in der Marktteilnehmer:innen Anpassungen vorschlagen können. Die Details stehen in der Mitteilung der SEC, eingeordnet hat sie Trending Topics.

Warum davon die Blockchains profitieren

Die Rechnung des Marktes ist simpel. Tokenisierte Aktien brauchen Netzwerke, auf denen die Smart Contracts laufen, und Liquiditätspools, in denen die Token gegen Stablecoins getauscht werden können. Im Fokus stehen dabei vor allem Ethereum, Solana, BNB Chain und Coinbase Base, dazu dezentrale Börsen wie Uniswap, Aerodrome und Raydium. Aus dem Tokenisierungssegment verbuchten Securitize, Bullish, Coinbase und Robinhood unmittelbar nach der Entscheidung Kursgewinne an den Aktienmärkten.

Für Krypto entsteht damit ein Nachfragekanal aus einem Bereich, der bislang weitgehend außerhalb der Blockchains lag. Ein Teil der Bitcoin-Bewegung dürfte zusätzlich technisch bedingt sein. Jeff Mei, Chief Operating Officer der Börse BTSE, führt den Sprung am Wochenende auf die SEC-Entscheidung und den anschließenden Short Squeeze zurück, also auf das erzwungene Eindecken von Leerverkäufen. Für die kommenden Tage stehen kaum marktbewegende Termine an, erst rund um die Fed-Sitzung Ende Oktober rechnet er wieder mit mehr Volatilität.

Die Top 15 Coins im Überblick

# Coin Preis 24h 7 Tage 1 Bitcoin (BTC) 85.110,32 $ +5,73 % +9,43 % 2 Ethereum (ETH) 2.746,10 $ +6,36 % +9,04 % 3 Tether (USDT) 0,9998 $ +0,02 % +0,03 % 4 BNB (BNB) 784,32 $ +4,40 % +8,49 % 5 XRP (XRP) 1,48 $ +7,02 % +6,87 % 6 USDC (USDC) 0,9998 $ 0,00 % +0,01 % 7 Solana (SOL) 116,46 $ +7,41 % +14,85 % 8 TRON (TRX) 0,3444 $ +0,83 % +1,29 % 9 Zcash (ZEC) 1.510,55 $ +4,82 % +33,23 % 10 Hyperliquid (HYPE) 95,81 $ +5,30 % +20,75 % 11 Dogecoin (DOGE) 0,09413 $ +10,62 % +11,96 % 12 Monero (XMR) 575,52 $ +10,06 % +11,63 % 13 Chainlink (LINK) 13,04 $ +8,31 % +14,86 % 14 Cardano (ADA) 0,2405 $ +8,85 % +14,34 % 15 UNUS SED LEO (LEO) 8,94 $ +0,30 % -0,17 %

Quelle: CoinMarketCap, Momentaufnahme

Privacy Coins und NEAR als Ausreißer

Auffällig ist die Stärke der Privacy Coins. Zcash liegt auf Wochensicht rund 33 Prozent im Plus und damit bei über 1.500 Dollar, Monero kam binnen eines Tages auf etwa 10 Prozent. Außerhalb der Top 15 stach zuletzt NEAR hervor, das um rund 23 Prozent auf etwas über 4 Dollar kletterte und auf Wochensicht sogar 80 Prozent gewann.

Dahinter steht laut CoinDesk das Wachstum von NEAR Intents, einem Swap-Dienst auf der NEAR-Blockchain, über den Wallets Token chain-übergreifend tauschen können, ohne dass Nutzer:innen vorher Guthaben verschieben müssen. Wallets wie ZODL und Vizor haben den Dienst integriert, um ZEC-Swaps anzubieten. Das darüber geroutete Tagesvolumen in Zcash hat sich nach diesen Angaben innerhalb einer Woche versechsfacht. NEAR wird damit zur Routing-Schicht für einen der derzeit meistgehandelten Token, und der eigene Token zieht mit dem Volumen mit.

Rückenwind von den Aktienmärkten

Unterstützung kam zudem vom makroökonomischen Umfeld. Der asiatisch-pazifische MSCI-Index legte knapp ein Prozent zu, getragen von Technologiewerten in Südkorea und Taiwan, nachdem US-Vertreter:innen die laufenden Gespräche mit China im Vorfeld eines Treffens von Donald Trump und Xi Jinping als sehr erfolgreich bezeichnet hatten. Die Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 lagen ebenfalls im Plus, während der Ölpreis nachgab und den Inflationsdruck damit etwas entschärfte.

Ob daraus eine tragfähige Erholung wird, bleibt offen. Die Innovation Exemption ist befristet und mit engen Volumengrenzen versehen, der Handel mit tokenisierten Aktien muss überhaupt erst aufgebaut werden. Kurzfristig liefert die Entscheidung dem Markt aber eine Erzählung, die über reine Kursspekulation hinausreicht.