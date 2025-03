Buynomics erhält 30 Millionen Dollar für KI-gestützte Preisoptimierung

Ein Blick nach Deutschland zeigt: Das 2018 gegründete KI-Startup Buynomics hat in einer Serie B-Finanzierungsrunde 30 Millionen Dollar eingesammelt. Mit dem Kapital soll die internationale Expansion vorangetrieben und die Entwicklung der KI-gestützten Preisoptimierungstechnologie beschleunigt werden.

Treffende Preis sollen Verkauf fördern

Buynomics möchte Unternehmen ermöglichen, Umsatz, Rentabilität und Marktposition in Echtzeit über verschiedene Kanäle, Produktportfolios und Regionen hinweg zu analysieren und zu optimieren. Die Technologie ermögliche es, das Kaufverhalten von Konsument:innen präzise zu simulieren und daraus optimale Preis- und Produktstrategien abzuleiten. Verfolgt wird dabei ein datengesteuerter Ansatz, der laut dem Investor Jonas Jeandupeux bei Forestay Capital “die Denkweise von Unternehmen in Bezug auf ihre Umsatz- und Preisstrategien verändern soll“.

Namhafte Unternehmen wie Danone, Unilever, L’Oréal und Vodafone sollen bereits auf die KI-gestützte SaaS-Plattform setzen, die laut eigenen Angaben “nachweislich den Bruttogewinn um 2 bis 4 Prozent steigert.“ Die Analysezeit soll sich dafür um bis zu 80 Prozent verringern. Insgesamt bestehe das BuynomicsTeam aus über 70 Fachkräften aus 14 Nationen – man betreue Kund:innen in mehr als 25 Ländern.

Mega Investment von internationalen Kapitalgebern

Das KI-Startup aus Köln hat in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 30 Millionen Dollar erhalten, angeführt von Forestay Capital aus der Schweiz, mit Beteiligung von Anais Ventures, VI Partners sowie den bestehenden Investoren Insight Partners, Seedcamp, DvH Ventures und Tomahawk Ventures.

Ein wesentlicher Teil der Investition soll in die Verbesserung der KI-Technologie fließen. Die Plattform soll künftig noch präzisere Analysen und autonome Entscheidungsfindungen ermöglichen. Zudem plant das Unternehmen, die Integration mit bestehenden Systemen in den Bereichen Lieferkette, Finanzwesen und Marktforschung zu optimieren.

Expansion in die USA und Asien

Mit der neuen Finanzierung will außerdem seine Präsenz in Europa verstärken sowie die Expansion nach Nordamerika und Asien in die Wege leiten. Parallel dazu sollen die KI-Fähigkeiten der Plattform ausgebaut und die Anwendungsbereiche über die bisherigen Kernmärkte Konsumgüter und Telekommunikation hinaus erweitert werden. Als Fokusbereiche möchte man sich auf den Einzelhandel, die Unterhaltungselektronik und den Gesundheitssektor konzentrieren.

“Mit dieser Finanzierung sind wir in der Lage effektiv zu skalieren“, so Sebastian Baier, Co-Founder und CEO von Buynomics.