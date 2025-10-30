Erste Asset Management lanciert zweiten Private-Equity-Dachfonds

Die Erste Asset Management bringt mit dem „Erste Diversified Private Equity II“ einen Nachfolgefonds für ihren bestehenden Private-Equity-Dachfonds auf den Markt. Der Schritt ist Teil der fortgesetzten Private-Markets-Strategie des Unternehmens. Der erste Fonds ist etwa 100 Millionen Euro groß, über das Volumen des zweiten Fonds gibt es noch keine Informationen – ggf. ergänzen wir an dieser Stelle.

Unter der Leitung von Thomas Bobek, Head of Private Markets bei Erste Asset Management, verfolgt der neue Fonds eine Strategie, die sich auf europäische Märkte konzentriert. Der Dachfonds investiert in etablierte Private Equity-, Venture Capital- und Buyout-Fonds, die Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen und mittelständischen Industrieunternehmen in der Region ermöglichen. Schwerpunkte liegen auf Branchen wie Space Tech, Cybersecurity und Defence.

Fund-of-Funds-Ansatz

Europa hat sich laut Analyse des Fondsmanagements als stabiler Wirtschaftsraum etabliert, was internationales Investoreninteresse weckt. Besonders Zentraleuropa verzeichnet seit Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum im EU-Vergleich bei gleichzeitig geringerer Staatsverschuldung und niedrigeren Inflationsraten als in anderen Regionen.

Der erste Fonds, der 2022 mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro aufgelegt wurde, umfasst derzeit 14 Zielfonds aus den Bereichen Growth Equity, Venture Capital und Buyout. Zu den Investoren zählen Pensionskassen, Versicherungen, Banken, kirchliche Einrichtungen sowie Private-Banking-Kunden der Erste Bank.

Der Dachfonds-Ansatz zielt auf eine breite Diversifikation über verschiedene Manager, Strategien, Sektoren und Investitionszeiträume ab. Beispiele aus dem Portfolio reichen vom deutschen Raumfahrt-Startup Isar Aerospace bis zum tschechischen Bahntechnik-Unternehmen Borcad.

Renditeentwicklung

Im 15-Jahres-Vergleich zeigen europäische Private-Equity-Fonds laut Angaben des Managements durchschnittliche Renditen auf vergleichbarem Niveau mit US-amerikanischen Fonds.