free on shoulders: Die smarte Schultertrage für kleine Abenteurer:innen

Mit free on shoulders haben Amerijan Thomas und Bertram Neuner aus Salzburg eine praktische Lösung für aktive Familien entwickelt: eine kompakte Schultertrage für Kinder, die sich schnell und einfach an Wander- und Trekkingrucksäcken befestigen lässt – oder auch ohne Rucksack verwendet werden kann.

Die sogenannte „fr-O-sh“-Tragehilfe ermöglicht ein freihändiges Tragen und sorgt dabei für Sicherheit und Komfort auf gemeinsamen Abenteuern. Das Tragesystem soll eine gesunde Haltung für Kind und Träger ermöglichen: Die Gewichtsverlagerung schont Schultern und Rücken, während die stabile Konstruktion maximalen Halt garantiert.

Sicher, komfortabel und jederzeit einsatzbereit

Ob bei Wanderungen, Spaziergängen oder im Alltag – mit free on shoulders sollen Eltern ihre Kinder sicher und ohne zusätzliche Gestelle auf den Schultern tragen können. Durch das smarte Gurtsystem und den integrierten Sicherheitsgurt sitzt das Kind stabil, während die Hände der Eltern frei bleiben. Weiche, gepolsterte Beinschlaufen bieten zusätzlichen Komfort.

Dank der reflektierenden Logos ist das Tragesystem auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar. Ein großes Plus: Mit nur wenigen Handgriffen ist die Trage angelegt und lässt sich platzsparend verstauen. Die TÜV-geprüfte Qualität und ein notariell beglaubigter Feldtest bestätigen die hohe Sicherheit und Belastbarkeit der free on shoulders Trage.

Die Trage kostet aktuell 49,90 Euro und eignet sich für alle Eltern, die flexibel bleiben wollen.

Zwei-Mann-Unternehmen

Das Startup wurde 2023 gegründet und entstand aus Eigenbedarf. Gründer Amerijan Thomas arbeitet hauptberuflich im Sozialbereich und kümmert sich nebenbei fast alleine um die Entwicklung und den Vertrieb der Trage.

Mit Bertram Neuner als Gesellschafter, der das Startkapital bereitstellte, wurden bisher über 50.000 Euro Eigenkapital in die Produktentwicklung investiert. Die Tragehilfe ist zum Patent angemeldet und wurde bereits in einer Kleinserie erfolgreich verkauft: Rund 200 Stück brachten im ersten Jahr einen Umsatz von etwa 10.000 Euro ein.

Vor kurzem wurde der erste Vertriebsmitarbeiter eingestellt, der das Wachstum vorantreiben soll. Zudem steht eine Lizenzierung nach England im Raum, um den Markteintritt in weitere europäische Länder vorzubereiten.

free on shoulders: Investment für Wachstum

Amerijan Thomas hat bei der Entwicklung vor allem auf Ergonomie, Stabilität und leichte Handhabung gesetzt. Produziert wird gemeinsam mit dem erfahrenen deutschen Hersteller advitex, wobei einzelne Komponenten aus China stammen. Aktuell werden die Produktionskosten pro Trage auf rund 10 Euro beziffert.

Bei „2 Minuten 2 Millionen“ bieten die Gründer 10 Prozent der Firmenanteile für ein Investment von 60.000 Euro an, um die Serienproduktion auszuweiten, zusätzliche Produkte wie ein Nackenkissen für mehr Komfort zu entwickeln und das europaweite Marketing zu starten.

free on shoulders tritt am 29. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Außerdem sind in der 10. Folge der 12. Staffel auch KAMI, NoRockSocks und Renewbike dabei. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.