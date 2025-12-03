Google Year in Search 2025: Tragödien, Elch Emil und Aktienkurse bewegten Österreich

Google hat die meistgesuchten Begriffe des Jahres 2025 in Österreich veröffentlicht. Die Daten zeigen: Tragische Ereignisse wie der Amoklauf in Graz, das Messerattentat in Villach und der Fall des achtjährigen Fabian aus Güstrow dominierten das Suchverhalten. Auf der Liste der Suchbegriffe des Jahres landen neben „Amoklauf Graz“ auch „iPhone 17″ und „Iran“. Bei den meistgesuchten Österreicher:innen führen Eurovision-Gewinner JJ, FPÖ-Chef Herbert Kickl und Tennis-Star Lilli Tagger. Internationale Konflikte und weltpolitische Entwicklungen trieben ebenfalls die Suchanfragen nach oben.

Weltpolitik und Wirtschaft im Fokus

Die häufigsten Suchbegriffe in der Kategorie Wirtschaftsnachrichten zeigt das Investment-Interesse der Österreicher:innen: Die Tesla Aktie, die Rheinmetall Aktie und der Dow Jones führen die Liste an.

Auch Abschiede prägten das Jahr – Österreicher:innen suchten nach Felix Baumgartner, Peter Rapp und Otto Schenk sowie internationalen Persönlichkeiten wie Papst Franziskus, Ozzy Osbourne und Diane Keaton.

Signa-Gründer René Benko und ORF-Wetter-Moderatorin Christa Kummer, die ihren Abschied verkündete, sorgten für erhöhtes Suchaufkommen. Der deutsche Rapper Haftbefehl schaffte es durch die Doku „Babo – Die Haftbefehl Story“ gleich in vier verschiedene Listen.

Elch Emil wird zum viralen Star

Neben den ernsten Themen sorgten kuriose Phänomene für Gesprächsstoff. Elch Emil avancierte während seiner Durchreise durch Österreich zum viralen Liebling und landet in der Chronik-Kategorie auf Platz 1. Der Hype um Labubu-Figuren, der Skandal rund um das Coldplay-Konzert und den Geschäftsführer der Firma Astronomer trieben die Suchanfragen an.

Social-Media-Trends spiegeln sich in den meistgestellten Was-Fragen wider: „Was gibt es mit und ohne Seele?“, „Was ist mit Haftbefehls Nase passiert?“ oder Begriffe wie „tralalero tralala“, „six seven“ und „Sigma Boy“ zeigen den Einfluss viraler Phänomene. Die Daten basieren auf trending searches – also jenen Suchbegriffen, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten angestiegen sind.

Die vollständigen Listen veröffentlicht Google auf der Year in Search-Website, die am 4.12. um 9:01 Uhr live geschalten wird.