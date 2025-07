„Kapitalrotation weg von Bitcoin hin zu Altcoins“: Kommt bald eine neue Marktphase?

Bitcoin landete vor etwa zehn Tagen bei einem neuen Allzeithoch von 123.000 Dollar – und jetzt fragt sich die Krypto-Branche? Kommt nun die Phase für die Altcoins? Bei einigen kleineren Kryptowährungen kann man starke Bewegung nach oben feststellen – insbesondere bei XRP von Ripple. Der Token erreichte nach acht Jahren Durststrecke ein neues Allzeit hoch – vor allem angetrieben durch die neuen Stablecoin-Gesetze in den USA und den Plänen von Ripple, zur Bank zu werden.

Auch andere Krypto-Assets haben stark zugelegt: Solana innerhalb der letzten sieben Tage um 23 %, Dogecoin um 39 % und Ethereum um 22 %. Nach einem Nettoabfluss von 131 Mio. US-Dollar aus Bitcoin-ETFs gestern – dem Ende einer zwölf Tage andauernden Zuflussserie – scheint der Markt sich hin zu risikoreicheren Assets zu drehen. Die große Frage ist nun für viele: Kommt eine neue Altcoin-Saison? Zuletzt war es noch so, dass Altcoins dem Bitcoin-Hoch nicht folgen wollten, möglicherweise dreht sich das nun aber.

„Dynamikverschiebung am Kryptomarkt“

„Wir beobachten derzeit eine klare Dynamikverschiebung am Kryptomarkt, mit einer deutlichen Kapitalrotation weg von Bitcoin hin zu Altcoins. Ethereum, XRP, Solana und selbst Community-getriebene Coins wie Dogecoin schneiden in der vergangenen Woche deutlich besser ab als BTC“, so Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda. „Das zeigt: Anleger sind zunehmend bereit, weiter entlang der Risikokurve zu investieren. Ob wir vor dem Beginn einer nachhaltigen Altcoin-Season stehen, bleibt abzuwarten – aber die aktuelle Rallye zeigt, wie schnell sich die Marktstimmung drehen kann, sobald Vertrauen und Liquidität vorhanden sind. Das Ökosystem insgesamt ist gesund – und bietet Investor:innen weit mehr als nur BTC und ETH.“

Von einer Altcoin-Saison kann man aktuell aber noch nicht sprechen. Diese wird bei CoinMarketCap, aber auch anderswo so definiert: Sie bedeutet, dass Krypto-Assets abseits von Bitcoin besonders starke Kursanstiege und Aufmerksamkeit erfahren. Wenn 75 % der Top-100-Coins in den letzten 90 Tagen besser abschneiden als Bitcoin, dann ist Altcoin-Saison. Derzeit ist das aber nur für 50 Tokens der Fall:

Ohne Bitcoin als Zugpferd geht es nicht

Gut möglich, das Ereignisse wie die „Crypto Week“ in den USA dafür sorgen, dass noch viele weitere Altcoins eine bessere Performance als BTC zeigen. Der bekannte Investor Peter Thiel etwa hat kürzlich gezeigt, dass er stark auf Ethereum (ETH) setzt. Der Tech-Milliardär stieg mit 9,1 % bei BitMine Immersion ein. Das erklärte Ziel: eine Unternehmensreserve von 5 % der ETH-Zirkulation aufzubauen. Mit dabei ist auch Tom Lee von Fundstrat.

Allerdings kann die Altcoin-Saison auch so schnell gehen, wie sie kommt. Im Dezember 2024 (Trending Topics berichtete) kippt der Markt kurz in eine solche Phase, die aber schnell (nach etwa 7 Wochen) wieder zu Ende ging. Dann brauchte es wieder einen neuen Bitcoin-Höhenflug wie zuletzt, um wieder in Richtung einer solchen Marktphase zu gehen. Das zeigt auch, dass Altcoins es weiterhin nicht aus eigener Kraft schaffen, stark zu wachsen – sondern stets das Zugpferd Bitcoin benötigen. Für Krypto-Börsen wie Bitpanda sind Altcoin-Seasons natürlich gut fürs Geschäft: Letztlich bedeuten stark steigende (oder auch fallende, jedenfalls volatile) Kurse höeres Handelsvolumen, und wenn das bei möglichst viele Krypto-Assets passiert, bedeutet das unterm Strich mehr Umsatz.