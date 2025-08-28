„Keine Blackbox“: Oscar Stories setzt bei Kinder-KI Lorastral auf Open Source

Das Startup HeyQQ aus Wien veröffentlicht mit Lorastral ein eigenes Fine-Tuning des Open-Source-Modells Mistral 24B, das kindgerechte Sprache bietet. Das speziell für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren optimierte Modell steht ab sofort als Open Source zur Verfügung und soll die Grundlage für die kommende Bildungs-App Lora bilden. Gleichzeitig diene Lorastral als offene Basis für weitere Fine-Tunings und Kooperationen.

Die Entscheidung für einen Open-Source-Ansatz begründet Mitgründer Matthias Neumayer: „Wir haben uns bewusst gegen eine proprietäre Blackbox und für ein transparentes Open-Source-Modell entschieden“. Co-Founder Dima Rubanov ergänzt: „So können andere Forscher:innen, Entwickler:innen und Bildungspartner auf unserer Arbeit aufbauen – und wir gemeinsam an einer vertrauenswürdigen KI für Kinder arbeiten.“

Neumayer und Rubanov haben bereits die Kinder-App Oscar Stories in ihrem Portfolio, die mittels KI personalisierte Gute-Nacht-Geschichten generiert. Das Startup HeyQQ entwickelt seit 2021 vertrauenswürdige KI-Lösungen für Bildung und digitale Anwendungen. Neben Oscar Stories vertreiben sie das KI-Dokumentenanalyse-Tool FragDasPDF sowie ein KI-gestütztes Brand-Positioning-Tool namens Branding5. Mit Lora will sich HeyQQ als Vorreiter für kindgerechte und verantwortungsvolle KI im deutschsprachigen Raum etablieren.

Umfangreiches Training für kindgerechte Inhalte

Das Team von HeyQQ trainiert Lorastral laut eigener Angabe mit speziell kuratierten pädagogisch wertvollen Datensätzen. Alle Texte durchlaufen demnach ein mehrstufiges Qualitätspipeline-System, das sie auf Bias, Lesbarkeit und didaktische Eignung prüft. Im Vergleich zu Standardmodellen erzeuge Lorastral geschlechtergerechte und altersgerechte Geschichten. Das Modell erhielt die Zertifizierung nach TRUSTED AI Standard von TRUSTIFAI (TÜV AUSTRIA) bereits beim ersten Anlauf.

Internationale Anerkennung erhält das Projekt durch die Aufnahme in das Expo Innovation Lab der EXPO 2025 in Osaka. Langfristig plant HeyQQ, die zugrundeliegende API auch anderen Anbietern im Kinderentertainment-Bereich zugänglich zu machen, um die Entwicklung weiterer innovativer und lehrreicher Anwendungen für Kinder zu fördern.