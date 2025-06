KI-Boom in Österreich: Durchbruch bei Nutzung und Akzeptanz

Eine neue umfassende Studie des Handelsverbands und Google Austria zeigt eine dramatische Entwicklung in der Nutzung von KI in Österreich. Besonders bemerkenswert: 95 Prozent der Generation Z nutzen bereits entsprechende Technologien, während 68 Prozent der österreichischen Unternehmen AI-Tools in ihren Geschäftsprozessen einsetzen. An der von Reppublika Research & Analytics durchgeführten repräsentativen Befragung haben 1.031 Konsument:innen und 318 Unternehmen aus verschiedenen Branchen teilgenommen.

„KI ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“

Die Akzeptanz von KI in der österreichischen Bevölkerung steigt deutlich an. 42 Prozent der Österreicher:innen stehen der Technologie positiv gegenüber – eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig ist der Anteil der KI-Skeptiker:innen von 52 Prozent auf 22 Prozent gesunken.

Als Vorreiter der AI-Nutzung zeigt sich die Generation Z: Zwei Drittel (66%) der zwischen 1997 und 2007 Geborenen bewerten sie positiv, wobei 51% über solides Wissen in dem Bereich verfügen. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei den über 60-Jährigen eine deutlich geringere Akzeptanz – nur ein Drittel steht KI positiv gegenüber.

„KI ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es besteht auch ein klarer Zusammenhang zwischen Wissen und Einstellung: 78% derjenigen, die ihr eigenes KI-Wissen als gut einschätzen, sehen Künstliche Intelligenz auch insgesamt positiv. Aufklärung und praktische Erfahrung sind zentrale Hebel, um das Vertrauen in KI-Technologien zu stärken“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Know-how in Unternehmen ist ausbaufähig

Auffällig ist auch der Gender Gap: „Während exakt die Hälfte der Männer eine sehr oder eher positive Einstellung zu KI hat, sind es bei den Frauen nur 35%. Auch mit Blick auf die Zukunft überwiegt bei Männern der Optimismus: 54% erwarten, dass KI ihr Leben in den nächsten fünf Jahren positiv beeinflussen wird – bei den Frauen glaubt das nur gut ein Drittel (37%)“, so Martina Oberrauch, Studienleiterin und Senior Research Consultant bei Reppublika Research & Analytics.

Die Integration von AI in österreichischen Unternehmen zeigt bereits messbare Erfolge: Ein Drittel der Betriebe verzeichnet Effizienzsteigerungen, 22% Kostenreduktionen und 15% sogar Umsatzsteigerungen. Die häufigsten Einsatzgebiete sind Texterstellung (49%), Übersetzungen (41%) und intelligente Suche (37%).

Trotz der positiven Entwicklungen gibt es noch Handlungsbedarf: Nur 32% der Unternehmen schätzen ihr internes AI-Know-how als gut ein. „Der Wille ist da, aber oft fehlt es den Unternehmen noch an Ressourcen. Daher müssen wir den KI-Zugang vor allem für kleine und mittlere Unternehmen aktiv gestalten, mit flächendeckenden Schulungen, Leitfäden und Best Practices. Nur wer das neue Werkzeug nutzt, wird langfristig bestehen“, betont Rainer Will.

Zwei Drittel (67%) erwarten sich Produktivitätszuwächse, jedes vierte Unternehmen sogar hohe bis sehr hohe Effekte. Rund jedes fünfte Großunternehmen hat AI bereits strategisch verankert– jedoch sehen fast ebenso viele Unternehmen insgesamt in KI keinerlei strategische Relevanz für ihr Unternehmen. „KI ist nicht mehr Zukunft, sondern Gegenwart – und wer sie sinnvoll einsetzt, verschafft sich echte Wettbewerbsvorteile“, sagt Maimuna Mosser, Country Director Google Austria.