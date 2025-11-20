KI wird zum Rückgrat der Wirtschaft: Warum jetzt der „Moment of Truth“ für Unternehmen kommt

Michael Maier ist Director Austria beim Software-Entwicklungsunternehmen iteratec. In diesem Gastbeitrag beschäftigt er sich mit den Auswirkungen von KI aufs Wirtschaftssystem.

Noch nie in der Geschichte moderner Technologie hat sich ein Wandel so schnell vollzogen wie bei der Künstlichen Intelligenz. Aus einem Experimentierfeld ist in sehr kurzer Zeit ein globales Wettrennen um Anwendungskompetenz entstanden. Dabei überschlägt sich die Entwicklung im Abstand von wenigen Monaten geradezu.

Für Unternehmen markiert das rasche Voranschreiten, das uns von Einfachstanwendungen mit generativer KI zu ganzen Ökosystemen mit autonomen KI-Agenten geführt hat, einen Wendepunkt: Es reicht nicht mehr, „auch etwas mit KI zu machen“. Jetzt geht es darum, KI tief in Strukturen, Prozesse und Geschäftslogiken zu integrieren – mit denselben Konsequenzen, die einst das Aufkommen des Internets oder des Smartphones für Gesellschaft, Wirtschaft und Alltag hatten.

KI ist eine grundlegende Verschiebung des wirtschaftlichen Betriebssystems. Sie wird zu einem festen Bestandteil der Wertschöpfung – als eine Art Nervensystem, auf der künftige Geschäftsmodelle, Prozesse und Produkte aufbauen.

Von der Vision zur Skalierung

Viele Unternehmen befinden sich derzeit noch in der Pilotphase: Chatbots hier, Prozessautomatisierung da, eine medienwirksame „Wir haben KI“-Kampagne dort. Doch die eigentliche Herausforderung liegt nicht im Ausprobieren, sondern in der Skalierung. Erst wenn KI-Anwendungen sicher, systematisch und mit der notwendigen Autonomie in den Alltag integriert werden, entsteht echter Mehrwert. Dafür braucht es drei Dinge: klare Verantwortlichkeiten, saubere Daten den Mut, wirklich in einen Transformationsprozess zu investieren.

Ein häufiger Fehler liegt in der Fragmentierung – wenn einzelne Abteilungen isolierte KI-Projekte entwickeln. Der Weg zur echten Transformation beginnt erst, wenn Unternehmen den Blick von Einzellösungen auf Gesamtprozesse richten. Die zentrale Frage lautet dann nicht mehr, welche einzelne Aufgabe KI übernehmen kann, sondern wie sich ganze Abläufe so gestalten lassen, dass sie von Beginn an KI-gestützt funktionieren.

Die Rolle des Menschen

Im Zuge dieser Transformation stellt sich auch die Frage, wo der Mensch bleibt. Die Antwort liegt in der Symbiose von Mensch und Maschine: spezialisierte KI-Agenten übernehmen Aufgaben wie Recherche, Simulation oder Datenauswertung, während der Mensch Entscheidungen trifft und Ergebnisse bewertet. Mitarbeitende werden zu Dirigenten eines intelligenten Orchesters. Damit diese Zusammenarbeit gelingt, müssen Organisationen eine neue Lernkultur etablieren. Mitarbeitende brauchen Zugang zu Tools,

Trainings und Communities, um KI-Kompetenz aufzubauen. Führungskräfte wiederum sollten Experimente fördern und erfolgreiche Pilotprojekte konsequent in den Betrieb überführen.

Plattformen statt Insellösungen: Ein Beispiel aus der Praxis

Die strukturelle Bedeutung dieser Entwicklung zeigt sich besonders dort, wo KI über Einzellösungen hinauswächst. Zukunftsfähige Unternehmen bauen auf interoperable Plattformen, die Zusammenarbeit und Datenaustausch über Abteilungs- und Organisationsgrenzen hinweg ermöglichen. Nur so kann KI ihr volles Potenzial entfalten.

Ein Beispiel liefert ein führendes Finanzinstitut, das mit Hilfe von iteratec Analyseprozesse mit einer KI-Agenten-Plattform neu aufgestellt hat. Ziel war es, komplexe Finanzanalysen – etwa bei Kreditbewertungen – schneller, sicherer und zugänglicher zu gestalten. Statt isolierte Tools einzusetzen, entstand ein System, in dem spezialisierte KI-Agenten zusammenarbeiten: Sie interpretieren Anfragen, führen Analysen aus und erstellen Berichte oder Visualisierungen – alles in natürlicher Sprache.

Der modulare Multi-Agenten-Ansatz erlaubt es, die Architektur flexibel zu erweitern und neue Datenquellen oder Analyseformate einzubinden. Genau dieses Prinzip gilt auch für Unternehmen anderer Branchen: Wer KI produktiv nutzen will, braucht eine einheitliche, datenschutzkonforme Infrastruktur, in der Systeme miteinander kommunizieren können.

Die neue Wettbewerbsdynamik

Die Geschwindigkeit des Fortschritts führt dazu, dass technologische Rückstände kaum mehr aufzuholen sind. Ähnlich wie in der Frühphase des Smartphones wird es auch hier Gewinner und Verlierer geben. Unternehmen, die jetzt handeln, können neue Standards definieren – wer zögert, riskiert strukturelle Nachteile.

Der Weg zur wirklich KI-gestützten Organisation ist anspruchsvoll: Er verlangt Investitionen in Technologie, Datenqualität, Strukturen und Lernprozesse. Doch der Aufwand lohnt sich. KI ist kein Tool, sondern eine neue Betriebslogik. Sie wird zur Infrastruktur der modernen Wirtschaft – und entscheidet über die Zukunftsfähigkeit ganzer Branchen. Die Frage ist längst nicht mehr, ob KI in der Unternehmensrealität ankommt, sondern wer bereit ist, sie konsequent zu gestalten.