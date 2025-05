Laser zerstört erstmals Drohnen im Kampfeinsatz

Zum ersten Mal in der Geschichte der Militärtechnologie haben Laserwaffen im Kampfeinsatz Luftziele zerstört, berichtet die futurezone. Laut der israelischen Armee wurden mit dem vom Rüstungsunternehmen Rafael Advanced Defense Systems gebauten Laser dutzende Drohnen der Hisbollah abgeschossen. Derzeit arbeiten viele Staaten an Laserwaffen zur Luftabwehr. Während die meisten davon noch in der Testphase sind, will Israel als erstes Land der Welt so einen Laser im Kampf erfolgreich eingesetzt haben.

Laser-System von „Iron Beam“-Entwickler Rafael

Dabei handelt es sich aber nicht um Iron Beam, der zukünftig Israels raketenbasiertes Abwehrsystem Iron Dome ergänzen soll. Der Name des Laser-Systems ist derzeit noch geheim. Bekannt ist nur, dass der israelische Konzern Rafael es entwickelt hat. Rafael steht auch hinter Iron Beam. Das Unternehmen hat auf X den Kampfeinsatz bestätigt, nennt aber ebenso weder Namen noch Details zu dem System.

Der israelischen Armee zufolge kommt der Laser gegen Drohnen der Hisbollah im Norden des Landes zum Einsatz. Die Größe und Art der Drohnen, und ob der Laser auch Raketen und Granaten abgefangen hat, ist nicht bekannt. In einem Video von Rafael ist der Abschuss einer Drohne zu sehen, die die Hisbollah schon mehrfach gegen Israel eingesetzt hat. Es dürfte sich dabei um eine iranische Shahed 101 bzw. eine Variante davon handeln. Je nach Version kann diese Kamikazedrohne 8 bis 10 kg Sprengstoff transportieren und eine Reichweite von bis zu 900 km haben.

Waffe hat Drohnenflügel beschossen

In dem Video hat der Laser speziell die Flügel der Drohne beschossen. Die wichtigeren Ziele wären der Gefechtskopf oder der Motor, weil die Drohne dann entweder schon in der Luft explodiert oder sofort abstürzt. Der Flügel ist allerdings dünner und damit schlechter gegen den Laser geschützt. Das deutet darauf hin, dass die Leistung des Lasers womöglich zu gering ist, um die vitalen Punkte einer etwas größeren Fixflügler-Drohne verlässlich zu zerstören.

Das wiederum lässt laut futurezone vermuten, dass der Laser eine Leistung im Bereich von 30 bis 50 Kilowatt hat. Zum Vergleich: Iron Beam soll, wenn er einsatzbereit ist, mindestens 100-kW-Leistung haben, um Drohnen, Raketen und Granaten in bis zu 10 km Entfernung zu zerstören.