Mistral AI bringt eigene Agents API, konkurriert damit mit OpenAI und Google

2025 ist definitiv auch das Jahr der KI-Agenten – zumindest, wenn es nach den großen AI-Unternehmen da draußen geht. Nun springt auch das französische AI-Startup Mistral AI auf den Zug auf und bringt eine eigene Programmierschnittstelle Agents API) auf den Markt, mit deren Hilfe Unternehmen KI-Agenten basierend auf den LLMs von Mistral bauen können sollen.

Mistral definiert KI-Agenten als „autonome Systeme, die von Large Language Models angetrieben werden und nach übergeordneten Anweisungen planen, Tools verwenden, Verarbeitungsschritte durchführen und Aktionen zur Erreichung spezifischer Ziele ausführen können.“ In der Praxis bedeutet dies eine Kombination aus System-Prompt und einer Sammlung von Tools, die in einer kontinuierlichen Schleife arbeiten.

Zentrale Features der Mistral Agents API

Die neue API umfasst alle wesentlichen Funktionen, auf die sich LLM-Anbieter bei „agentischen“ Systemen einigen:

Code-Ausführung : Python-Sandbox-Umgebung für mathematische Berechnungen, Datenvisualisierung und wissenschaftliche Berechnungen

: Python-Sandbox-Umgebung für mathematische Berechnungen, Datenvisualisierung und wissenschaftliche Berechnungen Bildgenerierung : Integration von Black Forest Lab FLUX1.1 [pro] Ultra für vielseitige Anwendungen von Bildungsinhalten bis Marketing-Materialien

: Integration von Black Forest Lab FLUX1.1 [pro] Ultra für vielseitige Anwendungen von Bildungsinhalten bis Marketing-Materialien Web-Suche : Klassische Suche plus Premium-Version mit Zugang zu AFP- und AP-Nachrichtenagenturen (vermutlich über Brave Search)

: Klassische Suche plus Premium-Version mit Zugang zu AFP- und AP-Nachrichtenagenturen (vermutlich über Brave Search) Document Library : Integrierte RAG-Funktionalität für nutzerbasierte Dokumente

: Integrierte RAG-Funktionalität für nutzerbasierte Dokumente Model Context Protocol (MCP) Support : Nahtlose Integration externer Systeme und APIs

: Nahtlose Integration externer Systeme und APIs Persistente Speicher-Funktionen : Kontexterhaltung über Gespräche hinweg

: Kontexterhaltung über Gespräche hinweg Streaming-Ausgabe : Echtzeit-Updates und Interaktionen

: Echtzeit-Updates und Interaktionen Agent-Orchestrierung: Koordination mehrerer Agenten für komplexe Problemlösungen

Ein wesentlicher Vorteil der neuen API ist die serverbasierte Verwaltung des Conversation-Status. Ähnlich wie OpenAIs Responses API übernimmt Mistral die Verwaltung der Gesprächshistorie, wodurch Entwickler nicht mehr jeden Austausch lokal verfolgen und bei jeder Anfrage übertragen müssen.

Agent-Handoffs: Innovation oder Marketing?

Ein interessantes Feature sind die „Agent-Handoffs“, bei denen Agenten Aufgaben an spezialisierte „Kollegen“, also andere KI-Agenten, weiterleiten können. Ein Finanz-Agent könnte beispielsweise Aufgaben an einen Web-Such-Agenten oder Rechner-Agenten delegieren. Obwohl diese Funktion auf dem Papier beeindruckend klingt, bleibt abzuwarten, ob sie sich in der Praxis als wertvoll erweist.

Mistral demonstriert die Vielseitigkeit ihrer neuen API anhand verschiedener Cookbooks:

Coding-Assistent mit GitHub-Integration

Linear-Ticket-Verwaltung für Projektmanagement

für Projektmanagement Finanzanalyst mit mehreren MCP-Servern

mit mehreren MCP-Servern Reise-Assistent für Tripplanung und Buchungen

für Tripplanung und Buchungen Ernährungs-Assistent für personalisierte Diätberatung

Fazit: Der Schritt zur praktischen KI

Mit der Agents API positioniert sich Mistral als ernsthafter Konkurrent zu OpenAI und Anthropic im Bereich autonomer KI-Systeme. Die API verspricht, KI von einem reinen Textgenerator zu einem aktiven Problemlöser zu entwickeln, der in Unternehmen praktische und wirkungsvolle Anwendungen findet.

Spannend ist auch, dass Mistral AI ähnlich wie mehrere andere AI-Unternehmen auch Unterstützung für das Model Context Protocol (MCP) bietet. Dabei handelt es sich um ein offenes, standardisiertes Protokoll, das eine nahtlose Integration zwischen Agenten und externen Systemen ermöglicht. MCP wurde ursprünglich von Anthropic entwickelt und mittlerweile auch von OpenAI und Google DeepMind übernommen.