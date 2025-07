N26 bietet jetzt eSIM für internationale Reisen an

Reisen ohne Roaming-Stress: Die Digitalbank N26 führt seine neue eSIM-Lösung für Reisende ein und will somit ein Geschäftsfeld erobern, das bereits konkurrierende Neobanken für sich entdeckt haben. Die Funktionsweise gestaltet sich unkompliziert: Kund:innen wählen je nach Reiseziel aus verschiedenen Datenpaketen zu Pauschalpreisen.

Die Tarife lassen sich bereits vor der Reise erwerben und aktivieren sich automatisch, sobald sich das Gerät mit dem Netz des Ziellandes verbindet. Das System soll so unerwartete Roaming-Kosten verhindern und eine nahtlose Konnektivität im Ausland sicherstellen. Die eSIM für Reisen kann per N26-App aktiviert werden und soll eine reibungslose Verbindung mit dem Mobilfunknetz in aktuell 100 Reisedestinationen gewährleisten.

Umfassendes Reisepaket

N26 positioniert sich mit diesem Angebot als Komplettlösung für Reisende. Neben der eSIM wirbt die Digitalbank mit Wechselkursen ohne separate Fremdwährungskonten und gebührenfreien Kartenzahlungen im Ausland (Trending Topics berichtete). Zudem bietet die N26 unbegrenzte kostenlose Bargeldabhebungen sowie umfassende Reiseversicherungen an, die Verzögerungen, Gepäckschäden und medizinische Notfälle abdecken sollen. Auch vergünstigter Zugang zu Flughafen-Lounges wird angeboten.

Verfügbarkeit und Unternehmensstrategie

„Wir sind stolz darauf, das bisher attraktivste Angebot für Reisende auf den Markt zu bringen – ohne versteckte Gebühren, mit attraktiven Wechselkursen, Reiseversicherung und nun auch mobilen Datentarifen für Reisen“, so Daniel Lappas, VP of Business bei N26.

Die eSIM für Reisen steht Privat- und Geschäftskund:innen in 24 europäischen Ländern zur Verfügung, darunter Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien und die Schweiz. N26 verarbeitet laut eigenen Angaben jährlich Transaktionen im Wert von über 140 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeitende aus über 90 Nationen an Standorten in Berlin und weiteren europäischen Städten.