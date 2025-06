N26 kontert Revolut mit neuem Abo für Vielreisende

Die Digitalbank N26 hat ihr kostenpflichtiges Kontoangebot überarbeitet und das bisherige Premiumprodukt N26 You durch N26 Go ersetzt. Das neue Kontomodell richtet sich gezielt an Vielreisende und bietet erweiterte Reise-Services. Gleichzeitig führt N26 für alle Kunden einen kostenpflichtigen Zugang zu Flughafenlounges ein.

N26 Go löst das bisherige N26 You ab und kostet monatlich 9,90 Euro. Bestandskunden werden automatisch auf das neue Angebot umgestellt. Das Konto richtet sich speziell an Reise-affine Kunden und bietet folgende Leistungen:

Weltweite gebührenfreie Kartenzahlungen

Unbegrenztes kostenloses Geldabheben im Ausland

Umfassende Reiseversicherung (Verspätungen, Reiseunterbrechungen, Gepäckverlust, Reiserücktritt, Notfälle)

Bis zu zehn Spaces (Unterkonten) mit erweiterten Funktionen

Vergünstigter Airportlounge-Zugang

Flughafenlounge-Zugang für alle Kunden

N26 bietet nun allen Kunden Zugang zu über 1.300 Flughafenlounges weltweit an, der direkt über die N26 App gebucht werden kann. Die Preisgestaltung variiert je nach Kontomodell:

Kontomodell Erster Lounge-Besuch Weitere Besuche N26 Standard 33€ 33€ N26 Smart 33€ 33€ N26 Go 15€ 30€ N26 Metal kostenlos 30€

Vollständige Preisübersicht N26-Konten

Kontomodell Monatliche Gebühr Zielgruppe Besonderheiten N26 Standard kostenlos Standardnutzer Basis-Banking N26 Smart 4,90€ Erweiterte Nutzung Spar- und Budgeting-Tools N26 Go 9,90€ Vielreisende Reise-Services, Versicherung N26 Metal 16,90€ Premium-Kunden Kostenloser Lounge-Zugang uvm.

Mit dem neuen „Go“-Angebot richtet sich die Berliner Neobank stärker auf Vielreisende aus – etwas, das bereits auch der Konkurrent Revolut aus Großbritannien gemacht hat. Dort gibt es in den teureren Aboschienen „Metal“ (13,90 Euro/Monat) und „Ultra“ (50 Euro/Monat) ebenfalls zahlreiche inkludierte Leistungen für Vielreisende wie eben vergünstigten oder gar kostenlosen Zugang zu Flughafen-Lounges, Reiseversicherungen, inkludierte Daten usw.

Zusätzliche Reise-Services

Ergänzend zum Lounge-Zugang erweitert N26 sein Angebot um Partnerdeals mit Reiseunternehmen. Kunden erhalten Rabatte und Sonderangebote bei Anbietern wie Avis, Easyjet, Flixbus, Lastminute.com, Omio, Rentcars.com und Tiqets.

Neukunden, die bis zum 15. Juni 2025 ein N26-Konto eröffnen, können einen Cashback-Bonus von 100 Euro erhalten. Voraussetzung ist, dass sie innerhalb von 30 Tagen nach Kontoeröffnung mindestens 750 Euro für Reiseaktivitäten mit ihrer N26-Karte ausgeben.

N26 begründet die Produkterweiterung mit der steigenden Reiselust europäischer Verbraucher, bei denen Ausgaben für Reisen und Freizeit derzeit hohe Priorität haben. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin verfügt über eine deutsche Vollbanklizenz und betreut mehrere Millionen von Kunden in 24 europäischen Ländern.