Nach 15 Jahren: Führungswechsel beim Kunst- und Schaumstoffunternehmen Greiner

Die Greiner AG, ein führendes Unternehmen in der Kunststoff- und Schaumstoffindustrie Österreichs, kündigt einen bevorstehenden Führungswechsel an. Der amtierende Vorstandsvorsitzende, Axel Kühner, und der Aufsichtsrat haben gemeinsam beschlossen, dass Kühner seine Position zum Jahresende aufgeben wird. So wird er in den kommenden Monaten, zusammen mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand, dafür sorgen, dass der Übergang an der Unternehmensspitze reibungslos vonstattengeht.

Abschied nach 15 Jahren bei Greiner

Im Jahr 2009 trat Axel Kühner der Greiner AG bei und wurde bereits im folgenden Jahr der erste externe Vorstandsvorsitzende des österreichischen Familienunternehmens. Ursprünglich stammt Kühner aus Karlsruhe und wechselte damals von Mercedes-Benz zu Greiner.

Ende 2023 wird er das Unternehmen nach fast 15 Jahren verlassen. Er sagte zu diesem großen Schritt: „Dieses Unternehmen über so einen langen Zeitraum zu führen und zu gestalten, war mir eine große Freude und Ehre. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, dürfen wir gemeinsam stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Greiner ist heute eine auf allen Ebenen wettbewerbsfähige Unternehmensgruppe mit besten Zukunftsaussichten. Mit der neuen Greiner Gruppenstrategie 2023-2028, die wir in diesem Sommer finalisiert und gemeinsam mit dem Aufsichtsrat vereinbart haben, sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Für mich ist daher jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt gekommen. Ich möchte mich bei allen Kolleg:innen, meinen Vorstandskollegen, dem Aufsichtsrat, den Kund:innen und meinem engsten Team für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Nicht zuletzt gilt mein Dank der Familie Greiner für die Möglichkeit, Teil der Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens gewesen sein zu dürfen.“

Ein langes Dankeschön für eine höchst transformative Ära

Dominik Greiner, der Aufsichtsratsvorsitzende, bedankte sich mit lobenden Worten für die Zusammenarbeit der letzten Jahre: „Greiner hat in den vergangenen zehn Jahren eine außerordentliche Entwicklung vollzogen. Axel Kühner hat zu dieser Entwicklung einen großen Beitrag geleistet und wichtige Weichenstellung vorgenommen. Als Eigentümerfamilie sind wir ihm daher zu großem Dank verpflichtet. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen seit 2009 auf unterschiedlichsten Ebenen strategisch neu ausgerichtet und weiterentwickelt. Der Umsatz hat sich seitdem zudem mehr als verdoppelt. Neben dem konsequenten Fokus auf nachhaltiges Wachstum hat Axel Kühner zentrale Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, die digitale Transformation des Unternehmens und den Fokus auf Innovationen vorangetrieben und damit die Grundlagen für weitere zukünftige Erfolge gelegt. Dabei war ihm ein starker Fokus auf die Kultur eines Familienunternehmens immer von außerordentlicher Bedeutung.“

Greiner betonte außerdem, dass vor allem nach anspruchsvollen Jahren, die von den „wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, geopolitischen Spannungen und makroökonomischen Herausforderungen“ geprägt waren, der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um einen Neustart zu ermöglichen.

Spannung auf die Zukunft

Der Führungswechsel bei der Greiner AG markiere „eine bedeutende Veränderung in der Unternehmensgeschichte“ und lasse die Branche gespannt auf die Zukunft des Unternehmens blicken. Während Axel Kühner einen neuen Weg antritt, wird die Suche nach seinem Nachfolger mit Spannung erwartet. Die Greiner AG bleibe jedoch zuversichtlich, dass die Grundlagen für weiteres Wachstum und Erfolg bereits gelegt wurden, und die neue Führung die erfolgreiche Tradition des Unternehmens fortsetzen wird.