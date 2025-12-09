„Es hat sich ganz klar gezeigt, dass Gold die Krisenwährung ist“: NAO CEO Robin Binder

Es war eines, und es bleibt eines: ein Jahr voller Turbulenzen nach unten wie oben an den Aktien- und Krypto-Märkten. Darüber hinaus haben Startups und Neobanken damit begonnen, Menschen auch in so genannte Private Markets investieren zu lassen. Es gibt also heute so viele Möglichkeiten wie noch nie, sehr einfach sein Geld in vershciedenste Assets zu stecken.

Robin Binder, CEO und Gründer des Berliner Startups NAO, ist heute zu Gast im Podcast, um über alle das und mehr zu sprechen. Die Themen: