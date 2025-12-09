Podcast

„Es hat sich ganz klar gezeigt, dass Gold die Krisenwährung ist“: NAO CEO Robin Binder

Avatar
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Es war eines, und es bleibt eines: ein Jahr voller Turbulenzen nach unten wie oben an den Aktien- und Krypto-Märkten. Darüber hinaus haben Startups und Neobanken damit begonnen, Menschen auch in so genannte Private Markets investieren zu lassen. Es gibt also heute so viele Möglichkeiten wie noch nie, sehr einfach sein Geld in vershciedenste Assets zu stecken.

Robin Binder, CEO und Gründer des Berliner Startups NAO, ist heute zu Gast im Podcast, um über alle das und mehr zu sprechen. Die Themen:

  • 📊 Jahresrückblick 2025: Extreme Turbulenzen an Aktien- und Krypto-Märkten – Diversifikation zahlt sich aus
  • 🎯 Trump-Schocks: Zwei massive Markteinbrüche durch Zollankündigungen im April und Oktober (100 % Zusatzzölle auf China)
  • 🥇 Gold vs. Bitcoin: Edelmetalle auf Rekordhoch als Krisenwährung – Krypto entpuppt sich als Risk Asset statt digitales Gold
  • 🤖 KI-Blase oder Zukunft: Nvidia, OpenAI & Co. unter der Lupe – Bewertungen explodieren, aber sind die Gewinne real?
  • 🏢 Private Markets erklärt: 90 % aller Unternehmen über 100 Mio. Dollar Umsatz sind nicht börsennotiert – so investiert man trotzdem
  • 🚀 NAO-Plattform: Zugang zu Goldman Sachs, UBS und Partners Group ab 1 €, oder wie institutionelle Qualität für Kleinanleger funktioniert
  • Langfrist-Strategie: Warum Private Markets weniger volatil sind und 5-7 Jahre Anlagehorizont erfordern

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen