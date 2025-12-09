Podcast
„Es hat sich ganz klar gezeigt, dass Gold die Krisenwährung ist“: NAO CEO Robin Binder
Es war eines, und es bleibt eines: ein Jahr voller Turbulenzen nach unten wie oben an den Aktien- und Krypto-Märkten. Darüber hinaus haben Startups und Neobanken damit begonnen, Menschen auch in so genannte Private Markets investieren zu lassen. Es gibt also heute so viele Möglichkeiten wie noch nie, sehr einfach sein Geld in vershciedenste Assets zu stecken.
Robin Binder, CEO und Gründer des Berliner Startups NAO, ist heute zu Gast im Podcast, um über alle das und mehr zu sprechen. Die Themen:
- 📊 Jahresrückblick 2025: Extreme Turbulenzen an Aktien- und Krypto-Märkten – Diversifikation zahlt sich aus
- 🎯 Trump-Schocks: Zwei massive Markteinbrüche durch Zollankündigungen im April und Oktober (100 % Zusatzzölle auf China)
- 🥇 Gold vs. Bitcoin: Edelmetalle auf Rekordhoch als Krisenwährung – Krypto entpuppt sich als Risk Asset statt digitales Gold
- 🤖 KI-Blase oder Zukunft: Nvidia, OpenAI & Co. unter der Lupe – Bewertungen explodieren, aber sind die Gewinne real?
- 🏢 Private Markets erklärt: 90 % aller Unternehmen über 100 Mio. Dollar Umsatz sind nicht börsennotiert – so investiert man trotzdem
- 🚀 NAO-Plattform: Zugang zu Goldman Sachs, UBS und Partners Group ab 1 €, oder wie institutionelle Qualität für Kleinanleger funktioniert
- ⏳ Langfrist-Strategie: Warum Private Markets weniger volatil sind und 5-7 Jahre Anlagehorizont erfordern