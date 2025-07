Neoh: Foodtech erhält Millionen-Umsatzbeteiligung von Tauros Capital

Das Wiener Scale-up Alpha Republic GmbH – bekannt für seine zuckerfreien Neoh-Schokoriegel – stockt weiter Kapital auf und nutzt dafür bereits zum zweiten Mal die Umsatzbeteiligung von Tauros Capital. Mit dem frischen Kapital will man vor allem weitere internationale Kunden im B2B-Bereich adressieren. Darüber hinaus plant die Jungfirma den Markteintritt in Großbritannien und eine Erweiterung der Produktpalette. Das Jungunternehmen hat bereits im Jahr 2022 eine Umsatzbeteiligung von Tauros Capital zur Erweiterung der traditionellen Finanzierungsstruktur in Anspruch genommen.

Umsatzbeteiligung überbrückt Zeit bis zur nächsten Finanzierungsrunde

„Mit dem zusätzlichen Kapital von Tauros Capital sorgen wir für eine breitgestreute Finanzierungsstruktur in unserem Unternehmen. Wir erhöhen damit unsere Flexibilität und überbrücken die Zeit bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Ich schätze an der Zusammenarbeit mit Tauros Capital, dass man in verhältnismäßig kurzer Zeit das nötige Kapital erhält und sich unbeeinflusst um das operative Geschäft kümmern kann“, sagt Manuel Zeller, CEO von Alpha Republic.

Großabnehmer wie Spar, Rewe Austria, Dunkin‘ Donuts und Anker haben sind bereits Partner von Neoh. So entstand zum Beispiel der „Neoh Chocolate Cream Donut“, der seit März diesen Jahres in allen Dunkin‘ Filialen in Österreich zu kaufen ist. Langfristig liegt der Fokus in der Weiterentwicklung der Zuckerersatzformel Zero+ und dessen Verkauf an internationale Süßwarenhersteller. Damit sollen diese den Zucker in ihren Produkten komplett ersetzen können. Global betrachtet, agiert Neoh damit in einem Markt, der ein geschätztes Gesamtvolumen von rund 183 Milliarden Euro aufweist. Laut Prognosen soll der Süßwarenmarkt bis zum Jahr 2030 auf rund 238 Milliarden Euro anwachsen.

Neoh peilt Großbritannien wegen neuer Zuckersteuer an

Der Zuckerersatz Zero+ besteht vornehmlich aus pflanzlichen Ballaststoffen und Präbiotika. Sie sollen sich positiv auf die Darmgesundheit auswirken. Das Resultat seien minimale „Net Carbs“, also verwertbare Kohlehydrate, die einen direkten Einfluss auf den Blutzucker- und Insulinspiegel haben. Der Zuckerersatz soll gleichermaßen wie echter Zucker süßen und dabei kaum Auswirkungen auf den Blutzucker haben.

Seit dem Abschluss der ersten Umsatzbeteiligung von Tauros Capital im Jahr 2022 hat das Unternehmen das Produktportfolio deutlich erweitert, zuletzt etwa mit dem Crisp N Cream. Auch das Neoh-Team ist gewachsen. Beschäftigte man 2022 noch 14 Mitarbeiter:innen, sind es in diesem Jahr bereits 20 Personen.

Werner Edlinger, Mitglied der Geschäftsführung von Tauros Capital, sagt: „Neoh ist ein Paradefall unseres Beteiligungsportfolios, der zeigt, dass mit einer breit aufgestellten Finanzierungsstruktur eine perfekte Basis für eine Marktexpansion und gleichzeitig eine umfangreiche Produktentwicklung gegeben ist. Mit unserer Umsatzbeteiligung hat Neoh den notwendigen Wachstumstreibstoff ohne Abgabe von Unternehmensanteilen erhalten und die Geschäftsführung kann sich voll und ganz auf die herausfordernden Aufgaben eines stark wachsenden und international expandierenden Unternehmens konzentrieren.“

Großbritannien rückt seit der dortigen Einführung der Zuckersteuer als Absatzmarkt in den Fokus. Weitere 116 Staaten haben bereits eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Diese Steuer betrifft damit rund 57 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Neoh will an der Spitze des Kampfes gegen übermäßigen Zuckerkonsum stehen.