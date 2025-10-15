Notion: „ChatGPT hat fast eine Milliarde Nutzer. Es ist eine große Vertriebsplattform“

Nur sehr wenige Menschen wissen das, aber Notion ist eines der Tools, die beim täglichen Aufbau von OpenAIs ChatGPT helfen. Umgekehrt haben OpenAI und der KI-Hype auch einen enormen Einfluss auf das Produktivitätstool, das sich derzeit auf dem Weg aus der Start-up-Blase in den Enterprise-Markt befindet.

In diesem Interview spricht Mitgründer Akshay Kothari über Notions neue KI-Agenten, die Beziehung zu OpenAI und darüber, wie und ob Google und Microsoft als Konkurrenten gesehen werden:

Trending Topics: Können Sie uns über Notions Europa-Expansion berichten?

Akshay Kothari: Wir haben unsere europäischen Kunden von Dublin aus betreut, und dieses Büro hat mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Dieses Jahr eröffnen wir in London, Paris und München – drei Städte, die für uns ziemlich strategisch sind. Wir unternehmen einen größeren Vorstoß, um Enterprise-Kunden zu gewinnen, was erfordert, dass wir in diesen Städten präsent sind.

Notion begann in der Start-up-Community. Wie sehen Sie den Übergang zum Enterprise-Bereich?

Sie haben recht. Vor fünf Jahren haben wir leidenschaftlich Startups und KMUs bedient. Aber etwas Interessantes ist passiert – viele der Start-ups, die wir vor fünf Jahren unterstützt haben, sind zu den heutigen Unternehmen geworden. Nehmen Sie Monzo als Beispiel – sie wuchsen von ein paar hundert Mitarbeitern auf Tausende.

Als wir mit ihnen wuchsen, hörten wir von spezifischen Dingen, die ihnen wichtig waren: Sicherheitskontrollen, Compliance, Audit-Protokolle. Wir haben vier bis fünf Jahre damit verbracht, diese Funktionen zu entwickeln. Jetzt haben wir ein Produkt, das dieselbe Person individuell nutzen kann, das aber auch als extrem robust und sicher für Unternehmen mit Zehntausenden von Mitarbeitern gilt.

Was ist Ihr Pitch für Unternehmen, die bereits Microsoft oder Google nutzen?

Bei Startups erhalten viele ein Microsoft- oder Google-Konto, nutzen aber die zugrundeliegende Produktivitätssoftware nicht wirklich – sie wachsen mit Notion auf. Für Unternehmen ist es anders. Sie nutzen Microsoft und Google seit über einem Jahrzehnt. Wir versuchen nicht, sie zu ersetzen – wir sind komplementär.

Zum Beispiel haben wir vor fünf Monaten die Enterprise-Suche veröffentlicht. Sie können alle Ihre Tools verbinden – SharePoint, Teams, Outlook, Jira, Salesforce – und es nutzt den gesamten Kontext, um Ihnen zu ermöglichen, Fragen zu stellen und sofortige Antworten zu erhalten. Unser Wertversprechen für Unternehmen besteht weniger darin, alles zu Notion zu verschieben, sondern vielmehr darin, Ihnen eine Infrastruktur zu geben, um sich wiederholende Arbeit zu automatisieren. Diese Unternehmen müssen die heutigen LLMs mit ihrem internen privaten Kontext verbinden, und das ist die Lücke, die Notion füllt.

Sie haben zuvor bei LinkedIn gearbeitet. Welche Erkenntnisse haben Sie zu Notion mitgebracht?

Die größte Erkenntnis von LinkedIn war, wie missionsorientiert die Organisation ist. Sie würden mehrmals täglich davon hören, die Fachleute der Welt zu verbinden, vom CEO bis zum neuesten Mitarbeiter. Ich dachte früher, Leitbilder seien nur etwas, das man an Wände hängt oder in PowerPoint-Präsentationen einfügt. Aber bei LinkedIn erkannte ich, dass es die besten Menschen anzieht, die wirklich missionsorientiert sind, und sie bleiben in guten wie in schlechten Zeiten bei einem.

Bei Notion haben wir eine sehr einzigartige Sichtweise auf KI, die sich von den großen Laboren unterscheidet. Die großen Labore sprechen über AGI, das Ersetzen von Menschen, die Automatisierung von allem. Das ist nicht unsere Sichtweise. Notions Perspektive stammt aus Douglas Engelbarts Papier von vor 50 Jahren mit dem Titel „Augmenting Human Intellect“ – es geht um das Fahrrad des Geistes. Wie können wir jeden Menschen das Gefühl geben, dass er mehr tun kann? Unser Produkt gibt Ihnen ein Team von Agenten, die Ihre Intelligenz erweitern und Sie von Routinearbeit befreien, um Ihre Lebensarbeit zu leisten.

Was haben Sie gelernt, anders zu machen als LinkedIn?

Eine Sache, die ich gelernt habe, war der manische Fokus auf Daten – alles wird gemessen. Jeder weiß genau, was was antreibt. Wir versuchen definitiv, uns von Daten leiten zu lassen und das Geschäft wissenschaftlich zu führen.

Aber eine Sache mache ich anders: Ich glaube nicht, dass LinkedIn Ihnen das Gefühl gibt, dass das Produkt genug Handwerkskunst hat. Es ist funktional, aber es ruft keine positiven Emotionen hervor. Es funktioniert, aber es ist nicht erfreulich. Von Anfang an bei Notion haben wir uns sehr um Handwerkskunst und Details gekümmert. Wir schwitzen über den Pixeln, um es richtig hinzubekommen. Viele Leute sagen mir, dass sie viel Software verwendet haben, aber es gibt etwas anderes an Notion – sie fühlen sich gut nach der Nutzung. Das kommt von unserem Ethos des Designs und der Handwerkskunst.

Können Sie einige dieser kleinen Details beschreiben, die Notion angenehm machen?

Alles, was Sie in Notion tun, ist ein Block. Sie können Text verschieben, Fotos einfügen, sie in Spalten anordnen. Sie können Dinge konvertieren – Text in eine To-do-Liste verwandeln oder Elemente in Aufgaben in Ihrer Datenbank umwandeln. Alles ist wie Lego-Bausteine aufgebaut – Sie können einen Block von hier nehmen und dort hinwerfen.

Wir haben intern Regeln dafür, wie Notion als System funktioniert. Wenn Sie eine neue Funktion entwickeln, muss sie sich wieder in dieses Gesamtsystem einfügen. Es ist wie der Bau eines neuen Lego-Steins, der sich mit allen zuvor gebauten Steinen verbinden muss.

Zum Beispiel, mit unserer Meeting-Notes-Funktion: Wenn Sie einfach „Meeting-Notizen“ eingeben und ein Event verlinken, nimmt es automatisch Ihren Kalender auf, weiß, mit wem Sie sich treffen, und kann mit der Transkription beginnen. Es nimmt Ihre Notizen und das Transkript, zeigt Ihnen seinen Denkprozess und erstellt dann eine Zusammenfassung – alles völlig freihändig. Sie können auch alles anpassen – Cover und Icons hinzufügen. Die Generation Z liebt das, weil sie alles personalisieren kann.

Wie zentral werden KI-Agenten für Notion?

Unser Geschäft hat sich komplett transformiert. Früher haben wir ein Tool entwickelt, das Sie zum Arbeiten nutzen konnten. Jetzt ist es fast wie Ihr Teamkollege, der die Arbeit tatsächlich erledigen kann – er kann Dokumente, Reisepläne, Datenbanksysteme erstellen. Es ist ein bedeutsamer Übergang. Früher habe ich viel Zeit damit verbracht, die Arbeit manuell zu erledigen. Jetzt spreche ich einfach mit dem Agenten und er ist sehr zuverlässig.

Zum Beispiel kann ich dem Agenten sagen, dass er sich meine E-Mail, meinen Kalender und Dokumente ansehen und automatisch meine Reiseroute für meine Deutschland-Reise erstellen soll. Das ist etwas, was ein Stabschef aus verschiedenen Quellen kopieren und einfügen müsste. Jetzt können sie zu 90% automatisch dorthin gelangen, wenn sie Zugang zu diesem Inhalt haben.

Wie denken Sie über die Preisgestaltung mit KI-Agenten?

Das versuchen wir noch herauszufinden. Die Leute mögen die Einfachheit von Preisen pro Seat, weil es vorhersehbar ist. Aber der neue Agent, den wir gestartet haben, ist nicht billig, und die Leute werden ihn viel nutzen. Ich denke also, dass es irgendeine Version von nutzungsbasierter Preisgestaltung geben wird.

Man kann sich eine Zukunft vorstellen, in der Sie vielleicht nutzungsbasierte Preise haben, aber die zugrunde liegende Funktionalität kostenloser wird. Es wird ergebnisorientierter – Sie fühlen, dass der Wert hinzugefügt wird, also nutzen Sie es. Höchstwahrscheinlich wird die Mehrheit der Nutzer einfache Seat-Preise bevorzugen, aber für bestimmte Power-User könnte es andere Möglichkeiten geben, Agenten in voller Kapazität zu nutzen.

OpenAI hat gerade angekündigt, dass sie Apps in ChatGPT integrieren möchten. Was halten Sie davon?

OpenAI ist ein sehr starker Partner für uns, und sie sind auch ein großer Kunde – ganz OpenAI nutzt Notion. Wir freuen uns über den neuen App-Marktplatz. Sie haben dies bereits zweimal zuvor mit Custom GPTs und dem GPT-App-Store versucht. Eine Plattform aufzubauen ist schwer, aber sie versuchen es beharrlich, und jedes Jahr sieht es überzeugender aus.

Wir möchten, dass Notion eine offene Plattform ist. Sie können in Notion arbeiten und den Agenten in Notion verwenden, oder einen Agenten in OpenAI verwenden und Dinge in Notion geschehen lassen. ChatGPT hat fast eine Milliarde Nutzer. Viele Leute stellen ChatGPT Fragen, möchten diese Informationen aber dann speichern. Heute werden sie als Chats gespeichert, aber wir hoffen, dass die Leute sie als Dokumente oder in Datenbanken speichern möchten.

Sehen Sie ChatGPT als Vertriebsplattform?

Das Verbraucherprodukt ist eine große Vertriebsplattform. Aber wir nutzen auch GPT-5 und Codex. Die beiden Unternehmen arbeiten sehr eng als komplementäre, verbündete Partner zusammen. Es ist schön, dass das Unternehmen, das diese KI-Revolution begonnen hat, Notion und Notion AI als Arbeitsweise nutzt.

Es gibt heftige Diskussionen über eine KI-Blase. Was halten Sie davon?

Wir freuen uns sehr, an der angewandten KI-Seite zu arbeiten. Wir haben niemanden, der an Modellen arbeitet, und glücklicherweise müssen wir uns nicht um Rechenzentren und Strom kümmern – wir sind die Nutznießer davon. Wir haben diese neue Form von Elektrizität gefunden, die Wissensarbeit turbochargen wird. Ob wir zu viel oder zu wenig ausgeben, bin ich nicht die beste Person, um das zu beantworten, weil ich sehr darauf fokussiert bin, die beste Benutzererfahrung zu schaffen.

Sie haben Mail- und Kalender-Apps gestartet. Werden Sie eine Suite ähnlich wie Office 365 vervollständigen?

Ich glaube nicht. Wir werden am Ende komplementär sein, weil unsere Mail- und Kalenderprodukte Outlook- und Gmail-Konten nutzen. Diese Konten werden nirgendwo hingehen. Wir haben in Mail und Kalender investiert, weil bedeutsame Wissensarbeit auf diesen Plattformen stattfindet. Den Kontext der Dokumente, die Sie schreiben, der Kommunikation, die Sie haben, und der Meetings, an denen Sie teilnehmen, zu haben, ist extrem wichtig für die Arbeit, die Sie tun.

Wenn Sie auf eine E-Mail antworten, wird es großartig, wenn der E-Mail-Client den Kontext Ihrer Arbeit in Notion versteht, um Antworten zu automatisieren. Wir sehen unsere Aufgabe darin, diese Arbeitserfahrungen zu verbinden, nicht eine alternative Suite aufzubauen.

Wenn Sie heute mit Startups sprechen, bekommen sie alle drei Tools, wenn sie anfangen: entweder Google oder Microsoft, dann Notion, dann Slack. Wir sind glücklich, eines dieser drei Kern-Tools zu sein, und versuchen nicht, die Suite zu ersetzen.

Welche Produktinnovationen können Nutzer in den nächsten 12 Monaten erwarten?

Wir haben vor drei Wochen viel auf den Markt gebracht, also geht es in den nächsten Monaten darum, diese Funktionen vollständig freizugeben. Der persönliche Agent ist bereits für alle verfügbar, aber wir haben auch benutzerdefinierte Agenten veröffentlicht – Sie können einen neuen Praktikanten oder Kollegen mit fokussiertem Kontext und autonomen Arbeitsfähigkeiten einrichten. Zum Beispiel jeden Morgen um 7 Uhr einen Forschungsbericht über ein bestimmtes Thema erstellen, indem Nachrichten aus verschiedenen Quellen gelesen werden.

Es gibt eine große Nachfrage nach benutzerdefinierten Agenten, aber sie sind derzeit nur für ein paar hundert Kunden verfügbar. Wir hoffen, sie bis Ende des Jahres für alle auszurollen. Darüber hinaus möchten wir tiefer gehen – mehr Tools verbinden, mehr Aktionen in und außerhalb von Notion ermöglichen.