Nscale und Anthropic: Möglicher neuer Deal in Höhe von 45 Mrd. Dollar

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Der britische AI-Infrastruktur-Verwalter Nscale und der Claude-Entwickler Anthropic führen laut TechCrunch Gespräche über einen weiteren Rechenleistungsvertrag im Wert von 45 Milliarden US-Dollar. Vor etwas mehr als einem Monat gaben die beiden Unternehmen bereits einen Vertrag in dieser Höhe bekannt. Nun könnten sie kurz davor stehen, dies erneut zu tun.

Anthropic tätigt Mega-Deals bei Rechenleistung

Bloomberg berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die beiden Konzerne kurz davor stehen sollen, den zusätzlichen Rechenleistungsvertrag anzukündigen. Diese Quellen wiesen darauf hin, dass die Gespräche noch andauern und sich die Details noch ändern könnten.

Sollte der Deal zustande kommen, wäre dies der jüngste in einer langen Reihe von riesigen Rechenleistungs-Deals, die Anthropic im vergangenen Jahr abgeschlossen hat. Bislang haben sich Nscale und Anthropic noch nicht zu den Berichten geäußert.

Nscale und Anthropic wollen an die Börse gehen

Die enormen Summen, die in KI-Rechenleistungs-Deals gesteckt werden, haben einen bestimmten Teil der Investoren verunsichert. Sie befürchten, dass Unternehmen zu viel Geld für zu wenig Gewinn ausgeben. Dennoch hat Anthropic solche Partnerschaften weiter vorangetrieben, getrieben von der Überzeugung, dass sich das alles am Ende auszahlen wird.

Sowohl Anthropic als auch Nscale streben derzeit einen Börsengang an. Es wird weiterhin erwartet, dass Anthropic noch in diesem Jahr an die Börse geht. Auch Nscale will ein IPO wagen, obwohl Bloomberg am Montag berichtete, dass das Unternehmen bei Investoren auf Widerstand stößt, was die vorgeschlagene Bewertung von 30 Milliarden Dollar betrifft.