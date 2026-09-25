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oekostrom AG: „Wir sind in der Vorstufe zur Börse“

Wiener Börse
Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG. © oekostrom AG / Collage: Trending Topics
Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG. © oekostrom AG / Collage: Trending Topics

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“IPO Spotlight” – gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expert:innen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-ups an die Börse.

Ein Unternehmen, dessen Aktie man bisher nur auf der firmeneigenen Plattform kaufen kann, und ein CEO, der sich selbst als großen Börsenfan bezeichnet: Die oekostrom AG, 1999 aus der Anti-Atom-Bewegung entstanden, gehört heute rund 3.100 Aktionär:innen und legt soeben die vierte Kapitalerhöhung in zehn Jahren auf. Technisch fehlt zum Listing kaum noch etwas: Ein von der FMA gebilligter Kapitalmarktprospekt liegt vor, Ad-hoc-Reporting läuft intern als Trockenübung. Was fehlt, ist Größe, und die soll die nächste Wachstumswelle bringen.

Darüber sprechen Jakob Steinschaden von Trending Topics und Ulrich Streibl, CEO der oekostrom AG, heute im Podcast. Die Themen:

  • Integriertes Modell: Warum Produktion, Handel und Endkundengeschäft zusammengehören, und was eine eigene Bilanzgruppe beim Herkunftsnachweis leistet.
  • Speicher: Der erste Großspeicher mit 18 Megawattstunden und 9 Megawatt Leistung, und warum ein bestehender Netzknoten dreifach ausgelastet wird.
  • Wachstumserwartungen: Weshalb Österreich bis 2040 etwa doppelt so viel Strom braucht, und welche Rolle Verkehr, Wärmepumpen und KI-Rechenzentren dabei spielen.
  • Bürgerbeteiligung: Wie sich ein Energieversorger fast 30 Jahre lang ohne institutionelles Kapital finanziert, und wo dieses Modell an seine Grenzen stößt.
  • Kapitalerhöhung: Wofür das frische Geld gedacht ist – von einer 16-Megawatt-Agri-PV-Anlage in Oberösterreich bis zu zwei Windprojekten in Niederösterreich.
  • Eigene Handelsplattform: Wie der Kurs zustande kommt, was der Verzicht auf ein Depot bringt, und wo der handgestrickte Handelsplatz einer Börse unterlegen ist.
  • Börse-ready: Was der FMA-Prospekt bereits abdeckt, warum Streibl das Börse-Siegel vor allem als Compliance-Nachweis schätzt, und wie viele Monate ein Listing noch bräuchte.
  • Wiener Börse: Weshalb der Start im Direct Market Plus läge, und wie realistisch der ATX ist.

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