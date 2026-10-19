Martin Auer, öKlo und fiskaly holen EY-Unternehmerpreis

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Brot, Klos und Kassenbons: So bunt wie selten ist die Liste der Gewinner:innen beim EY Entrepreneur Of The Year 2026. Am vergangenen Freitag hat das Beratungsunternehmen EY die Auszeichnung in der Wiener Hofburg bereits zum 21. Mal in Österreich vergeben. Neben dem Bäcker Martin Auer, dem Toiletten-Spezialisten öKlo und dem Wiener Fintech fiskaly wurden der Luftfahrt-Zulieferer TEST-FUCHS und der Anlagenbauer ZAUNERGROUP ausgezeichnet, wie EY in einem Rückblick bekannt gibt.

Die Gewinner:innen im Überblick

Innovation & Hightech: Volker Fuchs (TEST-FUCHS)

Volker Fuchs (TEST-FUCHS) Dienstleistungen: Andreas Beck und Roman Zauner (ZAUNERGROUP)

Andreas Beck und Roman Zauner (ZAUNERGROUP) Handel & Konsumgüter: Martin Auer (MARTIN AUER)

Martin Auer (MARTIN AUER) Social Entrepreneur: Nikolaos Bogianzidis (öKlo)

Nikolaos Bogianzidis (öKlo) Start-ups: Johannes Ferner (fiskaly)

fiskaly: Vom Scale-up zum Start-up-Sieger

Für fiskaly ist es bereits die zweite große Auszeichnung des Jahres. Im Juni wurde das 2019 in Wien gegründete Fintech beim EY Scale-up Award zum Scale-up des Jahres gekürt, nun holte Mitgründer und CEO Johannes Ferner den Sieg in der Kategorie Start-ups. fiskaly bietet Cloud-Lösungen, mit denen Händler:innen und Gastronom:innen ihre Kassentransaktionen rechtskonform signieren, speichern und für Steuerprüfungen bereitstellen können. Ziel ist es, die in jedem Land unterschiedlichen Vorgaben zur Fiskalisierung mit einer einzigen Plattform abzudecken. Kürzlich hat das Unternehmen dafür den schwedischen Mitbewerber InfraSec übernommen und mit David Feichter einen zweiten Co-CEO geholt.

Martin Auer: Grazer Bäckerei mit Kurs auf New York

Martin Auer wurde in der Kategorie Handel & Konsumgüter ausgezeichnet. Der Grazer Bäcker verbindet traditionelles Handwerk mit Gastronomie, Kaffeegeschäft und einer starken Marke. Laut EY überzeugte die Jury vor allem die Expansion nach New York sowie der Ausbau des Gastro- und Kaffeegeschäfts.

öKlo: Toiletten ohne Wasser

Social Entrepreneur des Jahres ist Nikolaos Bogianzidis von öKlo. Das Unternehmen ist für seine geruchsarmen, wasserlosen Komposttoiletten bekannt, die etwa auf Festivals und Veranstaltungen im Einsatz sind. Inzwischen investiert öKlo auch in Technologien zur Verwertung der Inhalte, in Wasseraufbereitung, erneuerbare Energien und neue Produktgenerationen, um die Kreislaufwirtschaft im Sanitärbereich voranzutreiben.

TEST-FUCHS fährt zur WM der Unternehmer:innen

Den Hauptpreis in der Kategorie Innovation & Hightech holte Volker Fuchs von TEST-FUCHS. Das niederösterreichische Familienunternehmen hat sich vom regionalen Betrieb zum international tätigen Anbieter von Testsystemen vor allem für die Luftfahrtindustrie entwickelt und baut derzeit sein US-Geschäft aus. Fuchs vertritt Österreich damit beim EY World Entrepreneur Of The Year 2027, bei dem die nationalen Sieger:innen aus rund 60 Ländern antreten. Heuer war Österreich dort durch Klaus Lässer von der ILF Group vertreten.

In der Kategorie Dienstleistungen gewannen Andreas Beck und Roman Zauner von der oberösterreichischen ZAUNERGROUP. Das Unternehmen ist auf internationalen Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau spezialisiert und ist zuletzt ins Geschäft mit Rechenzentren eingestiegen.

Seit 2006 in Österreich

Seit 2006 vergibt EY den Award in Österreich, mehr als 200 Unternehmer:innen wurden seither ausgezeichnet. Weltweit wird der Preis in rund 60 Ländern verliehen. Im Vorjahr hatten unter anderem das Krypto-Steuer-Startup Blockpit und ebenfalls fiskaly bei den EY Entrepreneur Of The Year 2025 gepunktet.