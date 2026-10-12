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Die #glaubandich CHALLENGE, die Erste Bank und Sparkasse gemeinsam mit Trending Topics und dem Gründerservice der Wirtschaftskammern veranstalten, geht 2027 bereits in die neunte Runde. Seit 2018 hat sich Österreichs größter Pitch-Wettbewerb zu einem Fixpunkt der heimischen Startup-Szene entwickelt und bietet vielversprechenden Jungunternehmer:innen eine große Bühne für ihre Geschäftsmodelle.

Neunte Auflage mit Österreichs Top-Investor:innen

Auch bei der neunten Ausgabe holen die Organisator:innen wieder die wichtigsten Investor:innen des Landes an Bord. Sie wirken beim Screening der Einreichungen mit, begleiten die City Pitches in ganz Österreich und geben beim großen Finale ihre Stimmen für die besten Startups ab.

Emanuel Bröderbauer, Head of Marketing „Gründer“ & SME bei der Erste Bank, sagt: „Die Menge an innovativen Startups in Österreich begeistert uns jedes Jahr aufs Neue. Weil die Qualität so vielfältig ist und die jungen Unternehmen unverändert großes Interesse an unserem Wettbewerb zeigen, war für uns klar, dass die #glaubandich CHALLENGE 2027 in ihre neunte Auflage geht. Und natürlich sind auch diesmal wieder Österreichs Top-Investor:innen mit dabei.“

Welches Potenzial in den Teilnehmer:innen steckt, zeigen die bisherigen Sieger-Startups: Senseven (2026), SpeedPox (2025), NOSI (2024), ReeDUCE (2023), HydroSolid (2022), enspired (2021), UpNano (2019) und Surgebright (2018).

Der Mehrwert der Investor:innen

Die Investor:innen sehen sich die teilnehmenden Startups genau an und streben bei passendem Match Partnerschaften oder Finanzierungen an. Business Angels und Venture Capitalists wirken in sämtlichen Kategorien bei der Auswahl mit. Für Gründer:innen, insbesondere für die Finalist:innen, bedeutet das einen frühen und direkten Draht zu wichtigen Geldgeber:innen.

Die Investor:innen der #glaubandich CHALLENGE 2027

3VC ✅

„Wir bei 3VC freuen uns, Teil der #glaubandich CHALLENGE zu sein und gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkasse die nächste Generation österreichischer Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Für uns als Venture-Capital-Investoren ist es besonders wertvoll, innovative Teams früh kennenzulernen, ihre Ideen aus erster Hand zu erleben und ihnen eine Bühne für ihre Vision zu geben“, so Peter Lasinger und Eva Arh von 3VC.

Angels United ✅

„Wir haben Angels United ins Leben gerufen, damit österreichische Startups gebündeltes Kapital bekommen und Gründerinnen und Gründer leichter durchstarten können. Besonders wichtig ist uns dabei die Frühphase, in der oft die Weichen für den späteren Erfolg gestellt werden. Mit der #glaubandich CHALLENGE haben wir einen Partner gefunden, der genau dort ansetzt“, erklären Hermann Futter und Michael Edtmayer von Angels United. “Wir lieben unsere Startups!”

aws Gründungsfonds ✅

„Die #glaubandich CHALLENGE ist für ein kräftiges Startup-Ökosystem in Österreich unverzichtbar. Hier treffen Gründer:innen, Investor:innen und zentrale Akteur:innen der Innovationsszene aufeinander, und Ideen, die das Land weiterbringen, bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Für uns ist das eine ideale Chance, vielversprechende Talente zu entdecken und zu zeigen, wie ernst wir es mit Investments in künftige Scale-ups meinen. Das haben wir mit mehreren Erfolgsgeschichten in unserem Portfolio bereits bewiesen“, sagt Patrik Cesky, Geschäftsführer des aws Gründungsfonds.

Calm/Storm Ventures ✅

„Europaweit kennt man Calm/Storm vor allem als einen der wichtigsten HealthTech-Investoren. Parallel dazu fördern wir ganz gezielt die österreichische Startup-Szene und sind bereits bei mehr als 25 heimischen Gründer:innen eingestiegen, wofür wir eigens einen eigenen Fonds geschaffen haben. Hierzulande investieren wir absichtlich branchenunabhängig, weil Österreich aus unserer Sicht hervorragende Talente hervorbringt. Über die #glaubandich CHALLENGE lernen wir eine große Bandbreite an Ideen und Köpfen kennen, und wir wollen in den nächsten Jahren noch stärker in eine neue Generation von Gründer:innen investieren, vor allem im AI-Bereich“, sagt Lucanus Polagnoli, CEO von Calm/Storm Ventures.

Fund F ✅

„Auch heuer sind wir wieder gern Partner der #glaubandich CHALLENGE. Startups treiben Innovation und wirtschaftliches Wachstum in Österreich maßgeblich voran. Ein besonderes Anliegen ist uns dabei eine vielfältige und diverse Startup-Szene, weil genau daraus neue Lösungen entstehen, von denen die ganze Gesellschaft profitiert. Wir sind schon neugierig, welche frischen Ideen und talentierten Gründer:innen 2027 bei der CHALLENGE an den Start gehen“, sagt Carina Roth von Fund F.

Hansmann Family Office ✅

„Viele Startups in unserem Portfolio haben ihre Wurzeln in Österreich. Wir glauben fest an das enorme Potenzial dieser Gründer:innen und der Unternehmen, die sie hochziehen. Umso lieber unterstützen wir Initiativen wie die #glaubandich CHALLENGE, die solchen besonderen Teams eine Bühne gibt“, sagen Lisa Pallweber und Hansi Hansmann vom Hansmann Family Office. „Mit dem Hansmann Family Office setzen wir auf Unternehmen, die das Leben der Menschen, unsere Gesellschaft und den Planeten nachhaltig zum Besseren verändern.“

Loonshot Ventures ✅

„Wir investieren in Gründer:innen, die bereit sind, groß zu denken, besonders in FMCG-Startups und digitalen Geschäftsmodellen, die ganze Märkte neu definieren können. Neben Kapital bieten wir echte Partnerschaft, strategisches Sparring und Zugang zu wertvollen Netzwerken. Diese Energie wollen wir mit Kapital, Know-how und Herzblut fördern“, so Bernhard-Stefan Müller, Partner und Geschäftsführer von Loonshot Ventures.

New Renaissance Ventures ✅

„Die spannendsten Innovationen entstehen für uns bei New Renaissance Ventures an der Schnittstelle von Kultur und Technologie. Die #glaubandich CHALLENGE zu unterstützen, passt deshalb bestens zu unserem Anspruch, mutige Gründer:innen zu fördern, die die Kultur- und Kreativwirtschaft mit technologischen Mitteln neu denken. Gerade in Österreich schlummert auf diesem Gebiet noch sehr viel Potenzial, und wir sind neugierig, was daraus entsteht“, sagt Severin Zugmayer von New Renaissance Ventures.

Noctua Science Ventures ✅

„Spitzenforschung entfaltet ihren vollen Wert erst, wenn sie den Weg in den Markt findet – genau hier schließen wir die Lücke und begleiten die nächste Generation an Deep Tech Startups und Spin-offs von der ersten Finanzierungsrunde an“, sagen Philipp Stangl und Lukas Rippitsch von Noctua Science Ventures.

OÖ Hightechfonds ✅

„Wir glauben, dass Innovation vor allem durch GründerInnen und Startups entsteht. Als regionaler VC Fonds sehen wir uns an der Seite der GründerInnen und begleiten diese ab der Pre-Seed-Phase. Gerne unterstützen wir die #glaubandich CHALLENGE, welche Visibilität für Gründer:innen und Startups schafft und damit ein wesentlicher Baustein in einem größer werdenden Ökosystem ist“, sagt Christian Matzinger vom OÖ Hightechfonds.

Sparkasse OÖ Investment ✅

„Die SPK OÖ Investment GmbH engagiert sich bei der #glaubandich CHALLENGE, weil aus mutigen Ideen erfolgreiche Unternehmen entstehen. Wir unterstützen Wachstumsunternehmen mit langfristigem Beteiligungskapital und unternehmerischer Erfahrung dabei, die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen. Deshalb fördern wir das Startup-Ökosystem aktiv und freuen uns darauf, die wachstumsstarken Unternehmen von morgen bereits heute kennenzulernen“, sagt Gotthard Mayringer von der Sparkasse OÖ Investment.

Speedinvest ✅

„Gerade in schwierigen Phasen entstehen oft die stärksten Unternehmen, davon sind wir bei Speedinvest überzeugt. Deshalb rechnen wir auch 2027 damit, im Early-Stage-Segment auf viele herausragende Gründer:innen zu treffen. Ein guter Teil davon wird aus Österreich kommen. Umso mehr freuen wir uns darauf, die Startups der #glaubandich CHALLENGE genau unter die Lupe zu nehmen, und hoffen, dass unsere österreichische Portfolio-Familie weiter wächst“, sagt Oliver Holle, CEO von Speedinvest.

Square One Foods ✅

„Die #glaubandich CHALLENGE zeigt, wie viel Innovation und Unternehmergeist in Österreich steckt. Wir unterstützen gerne mutige Gründer, die mit ihren Ideen die Welt positiv verändern wollen“, sagt Michael Goblirsch von Square One Foods.

StartInvest ✅

„Die StartInvest steigt als Beteiligungsgeber bei jungen Unternehmen ein und unterstützt aussichtsreiche Teams bei den nächsten Schritten, etwa beim Markteintritt, beim Wachstum oder beim Aufbau professioneller Strukturen. Die #glaubandich Challenge ist österreichweit eine tolle Plattform, um engagierte Gründer:innen mit regionalen Wurzeln und wirtschaftlichem Potenzial früh zu finden“, erklären Harald Baier und Markus Ogris-Linder von StartInvest.

TAUROS Capital ✅

„Gründen heißt für uns zuerst: Mut, Fokus, Klarheit, Handschlagqualität und Umsetzungsstärke. Bei der #glaubandich CHALLENGE stehen Gründer:innen auf der Bühne, die ihre Ideen auch zu erfolgreichen Geschäftsmodellen machen können. Wir lernen Jungunternehmer:innen gerne früh kennen und verfolgen ihren Weg über längere Zeit. Wenn ein Unternehmen die nötige Reife hat, sorgen wir mit unserer Umsatzbeteiligung für einen passenden Finanzierungsmix und begleiten den nächsten Wachstumsschritt“, sagt Christof Neuner, Senior Investment Manager bei TAUROS Capital.

tecnet equity ✅

„Hinter erfolgreichen Startups stehen Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen und ihre Ideen konsequent umzusetzen. Als Investor begleitet tecnet equity engagierte Gründer:innen auf diesem Weg und setzt dabei vor allem auf starke Teams, innovative Ideen und unternehmerischen Mut. Genau deshalb unterstützen wir die #glaubandich CHALLENGE: Sie gibt Gründer:innen eine Bühne und die Chance, ihre Ideen sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln”, betont Doris Agneter, tecnet equity Geschäftsführerin.

Xista Science Ventures ✅

„Glaub an dich! Wir bei XISTA glauben daran, dass aus exzellenter Wissenschaft erfolgreiche Unternehmen entstehen. Die #glaubandich Challenge gibt mutigen Gründerinnen und Gründern die Bühne, die sie dafür brauchen, und wir freuen uns, sie auf diesem Weg zu begleiten“, sagt Markus Wanko, CEO von Xista Science Ventures.

Kategorien und Termine der City Pitches 2027

Kategorie Datum Bundesland Location Kultur, Media & Entertainment 23.02.2027 Vorarlberg tba. AI & SaaS 24.02.2027 Tirol tba. Social Business, Learning & Knowledge 02.03.2027 Kärnten tba. Industry 03.03.2027 Steiermark tba. DeepTech & Robotics 09.03.2027 Oberösterreich tba. Energy & Climate Protection 10.03.2027 Salzburg tba. Food & Beverage, Cosmetics & Bodycare 17.03.2027 Wien tba. Sustainability, BIO & Agricultural Innovations 17.03.2027 Wien tba. Smart Fashion, Sports & Lifestyle 30.03.2027 Burgenland tba. MedTech & BioTech 31.03.2027 Niederösterreich tba. Finale 19.04.2027 Wien Grand Hall am Erste Campus

Bei den City Pitches erhalten die Kategoriesieger:innen jeweils 1.000 Euro, beim Finale warten 10.000 Euro Preisgeld, ein Medienpaket im Wert von 10.000 Euro, ein Coaching im Impact Hub sowie eine Wildcard für den EY Scale-up Award. Alle Details zum Start der neuen Runde gibt es hier.

Startups können sich noch bis Ende Oktober hier bewerben. Alle Infos zum Wettbewerb gibt es auf der offiziellen Website der #glaubandich CHALLENGE.