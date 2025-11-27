Sicherheitsvorfall

OpenAI: Datenleck bei Mixpanel zwingt KI-Riesen zum Handeln

, Avatar
OpenAI-Logo am Bildschirm. © ishmael n. daro (CC BY 2.0)
OpenAI-Logo am Bildschirm. © ishmael n. daro (CC BY 2.0)
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

OpenAI informiert die User seiner API-Plattform über einen Sicherheitsvorfall beim Analytics-Anbieter Mixpanel. Das Datenleck bezieht sich laut OpenAI ausschließlich auf Nutzer:innen der Entwickler-Plattform – ChatGPT-User seien nicht betroffen.

Das Unternehmen betont in einer Mitteilung: „Dies war kein Einbruch in OpenAI-Systeme. Keine Chats, API-Anfragen, API-Nutzungsdaten, Passwörter, Zugangsdaten, API-Keys, Zahlungsdetails oder Ausweisdokumente wurden kompromittiert oder offengelegt.“

Am 9. November 2025 hat Mixpanel einen unauthorisierten Zugriff auf Teile seiner Systeme entdeckt. Angreifer exportierten ein Dataset mit limitierten Kundeninformationen und Analytics-Daten. Mixpanel benachrichtigte OpenAI über die laufende Untersuchung und teilte am 25. November 2025 das betroffene Dataset.

Begrenzte Nutzerdaten exponiert

Die exponierten Informationen beschränken sich laut Mitteilung auf Frontend-Analytics der API-Plattform: Namen auf API-Accounts, E-Mail-Adressen, grobe Standortdaten basierend auf Browser-Informationen (Stadt, Bundesland, Land), verwendete Betriebssysteme und Browser, Referrer-Websites sowie Organisation- und User-IDs. API-Requests, Prompts, Outputs oder Zahlungsinformationen waren nicht Teil des Datenlecks. Betroffene Organisationen, Admins und User wurden im Anschluss direkt per E-Mail kontaktiert.

OpenAI beendet Partnerschaft mit Mixpanel

OpenAI zieht klare Konsequenzen: Das Unternehmen hat die Zusammenarbeit mit Mixpanel beendet und die Integration aus allen Production Services entfernt. „Vertrauen, Sicherheit und Privatsphäre sind fundamental für unsere Produkte, unsere Organisation und unsere Mission“, erklärt OpenAI.

Über Mixpanel hinaus führt das Unternehmen erweiterte Security-Reviews im gesamten Vendor-Ecosystem durch und will die Sicherheitsanforderungen für alle Partner und Anbieter anheben, wird dabei allerdings nicht konkret. Obwohl keine Account-Credentials kompromittiert wurden, empfiehlt OpenAI erhöhte Wachsamkeit. Das Unternehmen hat keine Hinweise auf Auswirkungen außerhalb der Mixpanel-Umgebung gefunden, prüft aber weitere Anzeichen von Missbrauch.

Mixpanel selbst berichtet in einem Blogpost, eine Smishing-Attacke (SMS-Phishing) entdeckt zu haben. Mitarbeitende erhielten also SMS-Nachrichten, die auf die Abfrage von Zugangsdaten abzielten. Als Reaktion wurde der unbefugte Zugriff gestoppt und betroffene Accounts gesichert. Externe Cybersicherheitspartner unterstützten laut Mixpanel die Analyse des Vorfalls. Alle betroffenen Kunden seien informiert worden; ohne entsprechende Nachricht sei man nicht involviert. Zu den Kunden zählen neben OpenAI auch Joyn, LG, Pinterest, Workday und Yelp.

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen