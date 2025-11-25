Podcast

OpenAI: „Startups, baut schon mal Apps für ChatGPT!"

Eva Spannagl, Head of Startups für DACH von OpenAI.
Von den Cloud-Riesen kennt man es, von KI-Unternehmen noch weniger: Aber auch OpenAI hat nun im DACH-Raum begonnen, mit einem eigenen Programm Startups in sein Ökosystem zu ziehen. Unter anderem bekommen dort ausgewählte Jungfirmen Credits für die API, um eine Zeit lang etwa GPT-5 kostenlos in ihre Apps verbauen zu können. Wie das funktioniert und wie man bei OpenAI generell auf Startups blickt, darüber spreche ich heute im Podcast mit Eva Spannagl, Head of Start-ups für DACH von OpenAI. Die Themen:

  • 🎯 Eva Spannagls Weg zu OpenAI: Von Gründerin und Business Angel zur Head of Startups DACH – wie OpenAI sein Startup-Business in München aufbaut
  • 💰 Das Startup-Programm im Detail: Credits für Early Stage, Alpha-Modell-Zugang, Co-Marketing und technischer Deep-Dive – drei Support-Buckets von Pre-Seed bis Series C+
  • 🌍 3.900 Startups weltweit: Warum OpenAI intensiv mit Jungfirmen arbeitet und wie Palua, No Unity und Synflow die Technologie nutzen
  • 🎬 Sora-API und ChatGPT-Apps: Video-Generierung für Marketing-Startups und der geplante Roll-out von Apps in ChatGPT über die Launch-Partner hinaus
  • 🔒 European Data Residency: Wie OpenAI Startups in DACH bei Compliance unterstützt – Daten bleiben in der EU, Zero Data Retention auf Anfrage
  • ⚔️ Konkurrenz oder Enabler?: OpenAI positioniert sich als Base Layer fürs Ökosystem – trotz eigener ChatGPT-Features in Health, Finance und Coding
  • 🤖 2025 als Year of Agents: Agent Kit, Agent SDK und der Ausblick auf 2026 – 55% mehr AI-Funding in Europa, 17 neue Unicorns

