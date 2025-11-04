DefenseTech

Palantir: Umsatz steigt um 63 Prozent im dritten Quartal

© Palantir
© Palantir
Palantir legt Quartalszahlen vor, die die Erwartungen der Analysten übertreffen, und gibt eine optimistische Prognose für das vierte Quartal ab. Das KI-Unternehmen, das Analyse-Tools für große Konzerne und Regierungsbehörden entwickelt, erzielte im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von 21 Cent bei einem Umsatz von 1,18 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich 17 Cent je Aktie und 1,09 Milliarden Dollar Umsatz erwartet. Die Aktie stieg zunächst im nachbörslichen Handel, fiel dann aber um etwa 3 Prozent.

Der Gesamtumsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent ausgehend von 725,5 Millionen Dollar. Der Nettogewinn verdreifachte sich auf 475,6 Millionen Dollar oder 18 Cent je Aktie, verglichen mit 143,5 Millionen Dollar oder 6 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Quartal prognostiziert Palantir Erlöse von etwa 1,33 Milliarden Dollar und übertrifft damit die Analystenschätzung von 1,19 Milliarden Dollar deutlich. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit Einnahmen von rund 4,4 Milliarden Dollar, während Wall Street 4,17 Milliarden Dollar erwartet hatte.

Regierungsaufträge als Wachstumstreiber

Das Geschäft mit der US-Regierung wuchs um 52 Prozent auf 486 Millionen Dollar und bleibt somit zentral für Palantirs Erfolg. Regierungsaufträge, insbesondere von Militärbehörden, bildeten über Jahre hinweg das Fundament des Unternehmens. Zuletzt sicherte sich Palantir einen Vertrag mit der US-Armee im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar. Die optimistische Prognose kommt trotz Kritik daran, wie Palantir-Tools von Behörden wie der US-Einwanderungsbehörde eingesetzt werden.

Das US-Geschäft mit kommerziellen Kunden verdoppelte sich auf 397 Millionen Dollar. Der Gesamtwert der abgeschlossenen Verträge im kommerziellen US-Geschäft vervierfachte sich auf 1,31 Milliarden Dollar. In den vergangenen Wochen kündigte das Unternehmen neue Partnerschaften mit Snowflake, Lumen und Nvidia an. Palantir führt sein Wachstum maßgeblich auf die Verbreitung seiner Plattform für künstliche Intelligenz zurück.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Aktie stieg in diesem Jahr um mehr als 170 Prozent und katapultierte die Marktkapitalisierung über 490 Milliarden Dollar. Damit zählt Palantir zu den wertvollsten Tech-Unternehmen weltweit. In den vergangenen drei Jahren legte die Aktie um das 25-fache zu. Privatanleger trugen wesentlich zu diesem Kursanstieg bei.

Nach Börsenschluss fiel die Palantir-Aktie gestern um 3 Prozent, was laut Analysten an der ambitionierten Bewertung der Aktie und Gewinnmitnahmen liegt. Zuvor war die Aktie unmittelbar nach der Verkündung der Quartalszahlen um 7 Prozent gestiegen.

