Reploid erhält siebenstellige Umsatzbeteiligung durch Tauros Capital

Das Welser BioTech-Scale-up Reploid Group AG erhält eine Umsatzbeteiligung durch Tauros Capital in Form von Wachstumskapital in Millionenhöhe. Die Jungfirma konzentriert sich auf den Verkauf dezentraler, modularer Industriesysteme für die nachhaltige Zucht von Insektenlarven aus der Schwarzen Soldatenfliege. Mit dem Wachstumskapital von Tauros Capital will man das weitere Wachstum, die Expansion und die Marktdurchdringung vorantreiben.

Reploid für Tauros Capital „attraktive Beteiligung“

„Wir streben danach, zum weltweiten Technologieführer im Bereich modularer Insektenproduktion zu werden. Mit dem Wachstumskapital von Tauros Capital kommen wir dieser Vision einen großen Schritt näher. Denn Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Regionalität sind kein Trend, sondern vielmehr ein Zukunftsmodell und eine Lebenseinstellung“, sagt Reploid-Gründer und CEO Philip Pauer.

Werner Edlinger, Mitglied der Geschäftsführung von Tauros Capital, kommentiert: „Für Tauros Capital stellt Reploid eine attraktive Beteiligung mit signifikantem Zukunftspotenzial dar. Die strategische Ausrichtung ergänzt unser Portfolio in idealer Weise um den zukunftsweisenden Bereich der nachhaltigen Rohstoffgewinnung. Das Geschäftsmodell bietet darüber hinaus langfristig sehr gute Perspektiven hinsichtlich Skalierbarkeit, Rentabilität und gesellschaftlicher Relevanz.“

Mit der Vermarktung von Insektenmastanlagen möchte Reploid dem weltweit steigenden Bedarf an hochwertigen Rohstoffen und Proteinen gerecht werden. Um das Wachstum zu stemmen, will man mit dem Kapital von Tauros Capital strategische Maßnahmen umsetzen, das Personal weiter aufstocken und die Marktdurchdringung weiter vorantreiben.

Weitere internationale Expansion in Planung

Aktuell beschäftigt Reploid 80 international tätige Mitarbeiter:innen. Bislang ist man in Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien und Frankreich und demnächst auch in Rumänien und Spanien tätig. Das Jungunternehmen expandiert aufgrund der internationalen Nachfrage sehr rasch. In den nächsten Monaten führt die Jungfirma Gespräche mit Unternehmen in Australien, Neuseeland sowie Nord- und Südamerika.

„Eine Larve wird in der Größe eines Feldhasen eingestallt, und nach sieben bis acht Tagen erntet man einen afrikanischen Elefanten.“ So beschreibt Philip Pauer das enorm schnelle Wachstum der Larven. Jede Reploid-ReFarmUnit-Insektenmastanlagen verwertet täglich bis zu 40 Tonnen organischer Reststoffe. Aus den mit den Reststoffen gefütterten Larven und deren Ausscheidungen gewinnt Reploid Proteinmehle, Fette und Öle für die Nutz- und Heimtierfutterproduktion, Treibstoff, Kosmetik und hochwertigen organischen Dünger.