SAP baut für OpenAI die Deutschland-Version von ChatGPT

Als „fehlgeleitete Lösung für das falsche Problem“ bezeichnete SAP-Chef Christian Klein kürzlich die AI Gigafactories, die die EU mit Milliarden-Subventionen plant. Man solle besser in Software, ergo die Application Layer, investieren, als in GPU und Co. Nun wird klar, warum man bei SAP zu dieser Ansicht gelangt ist. Denn der wertvollste deutsche Konzern und größte europäische Software-Hersteller stellt künftig die Cloud für eine Deutschland-Version von ChatGPT.

Denn SAP und OpenAI haben eine strategische Partnerschaft für den deutschen Markt angekündigt. Das als „OpenAI für Deutschland“ bezeichnete Vorhaben soll ab 2026 die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im öffentlichen Sektor ermöglichen und dabei deutsche Anforderungen an Datensouveränität und Sicherheit erfüllen.

Technische Umsetzung und Infrastruktur

Die technische Grundlage bildet die SAP-Tochter Delos Cloud, die auf Microsoft Azure-Technologie basiert. SAP plant, die bestehende Infrastruktur auf 4.000 GPUs für KI-Anwendungen auszubauen. Bei steigender Nachfrage sind weitere Investitionen in KI-Kapazitäten sowie Kooperationen mit Colocation-Anbietern vorgesehen.

Die Lösung richtet sich primär an Behörden, Verwaltungen und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Geplante Anwendungsfelder umfassen:

Automatisierung von Verwaltungsprozessen

Digitale Aktenverwaltung

Analyse von Verwaltungsdaten

Integration von KI-Agenten in bestehende Arbeitsabläufe

Compliance und Datenschutz

Das Projekt fügt sich in die deutsche Hightech-Agenda ein, die bis 2030 eine KI-getriebene Wertschöpfung von bis zu 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anstrebt. Die Initiative „Made for Germany“, an der sich 61 Unternehmen beteiligen, hat Investitionen von über 631 Milliarden Euro zugesagt. SAP selbst kündigte Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro zur Stärkung der digitalen Souveränität an.

Ein zentraler Aspekt der Partnerschaft ist die Einhaltung deutscher und europäischer Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Die Lösung soll den besonderen Anforderungen des öffentlichen Sektors an Datenhoheit und regulatorische Compliance entsprechen.

Unternehmensprofil der Partner

OpenAI ist ein KI-Forschungsunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung allgemeiner künstlicher Intelligenz. SAP fungiert als global führender Anbieter von Unternehmensanwendungen und verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung geschäftskritischer Prozesse. Microsoft stellt mit Azure die Cloud-Infrastruktur für das Projekt zur Verfügung.

Die Partnerschaft soll zunächst auf Deutschland fokussieren, mit geplanter Ausweitung auf weitere europäische Märkte und Branchen.