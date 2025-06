Scalable Capital holt 155 Millionen Euro im verschärften Wettbewerb

Die Münchner Investmentplattform hat ihre bisher größte Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Kapital soll in die Weiterentwicklung der digitalen Services fließen.

Scalable Capital hat eine Finanzierungsrunde über 155 Millionen Euro (175 Millionen US-Dollar) erfolgreich abgeschlossen. Die Runde wurde von den Investoren Sofina und Noteus Partners angeführt, während sich die bisherigen Geldgeber Balderton Capital, Tencent und HV Capital erneut beteiligten. Damit haben Investoren insgesamt über 470 Millionen Euro in das 2014 gegründete Fintech investiert. Die Bewertung von Scalable liegt bei der Finanzierungsrunde bei 1,5 Mrd. Euro, es ist die bisher größte Finanzierungsrunde für das Münchner Unternehmen.

Der Konkurrenzkampf um Kunden im Segment der Neobroker und Neobanken hat sich verschärft. Scalable Capital steht im Mitbewerb mit Trade Republic, N26 oder Revolut um Kundschaft, während sich die Angebote immer ähnlicher werden – am Ende würde jeder gerne die allumfassende Finanzplattform sein, bei der man alles vom Sparen bis zum Investieren tut.

Verwendung der Mittel

Das frische Kapital soll primär in den weiteren Ausbau der vertikal integrierten Investmentplattform fließen. Nach Angaben der Gründer und Co-CEOs Erik Podzuweit und Florian Prucker will das Unternehmen seine Position als führende Investmentplattform für Privatanleger in Europa stärken.

„Durch unsere Investmentplattform und weitere neue Produkte können wir in Zukunft noch mehr Menschen in Europa das beste Angebot für ihre Geldanlage machen“, erklärte Podzuweit. Dabei stehen insbesondere Vermögensaufbau und private Altersvorsorge im Fokus.

Wachstumsstrategie

Scalable Capital verfolgt eine Strategie der vertikalen Integration im Fintech-Bereich. Das Unternehmen bietet neben seinem Brokerage-Angebot auch eine digitale Vermögensverwaltung und betreibt seit Ende 2024 mit der European Investor Exchange eine eigene Börse für Privatanleger.

Die Plattform ermöglicht Investments in verschiedene Anlageklassen wie ETFs, Aktien, Fonds, Anleihen, Kryptowährungen und Derivate. Kürzlich erweiterte das Unternehmen sein Angebot um Private Equity-Investments über European Long-Term Investment Funds (ELTIFs).

Investoren-Perspektive

Die neuen Hauptinvestoren begründen ihr Engagement mit der Marktposition von Scalable Capital. Zoé Fabian-Frey von Noteus Partners hob die „vertikal integrierte Investmentplattform und loyale Nutzerbasis“ hervor. Maxence Tombeur von Sofina verwies auf die „innovative Plattform“ und die Vision für „finanzielle Inklusion“.

Scalable Capital betreut nach eigenen Angaben über eine Million Kunden, die zusammen mehr als 30 Milliarden Euro auf der Plattform verwalten. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter an Standorten in München, Berlin, Wien und London.