Schweizer Startup AirConsole bringt Games in neuen Porsche Macan

Porsche integriert die In-Car-Gaming-Plattform des Schweizer Startups AirConsole in den neuen Macan, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Die Plattform soll Autofahrten in gemeinsame Unterhaltungserlebnisse verwandeln. Sie bietet eine kuratierte Bibliothek von Casual- und Multiplayer-Spielen im Unterhaltungssystem des Fahrzeugs. Passagiere sollen so während der Fahrt oder im geparkten Zustand miteinander verbunden, beschäftigt und unterhalten bleiben – alles gesteuert über ihre Smartphones.

Fahrer:in kann beim Parken auch mitspielen

„Unsere Zusammenarbeit mit Porsche ist ein starkes Signal dafür, wie schnell AirConsole in der Automobilindustrie skaliert. In nur zwei Jahren seit dem Start unserer In-Car-Plattform haben wir mit einigen der angesehensten Automarken der Welt zusammengearbeitet, jetzt auch mit Porsche. Diese Dynamik bestätigt, dass Gaming einen bedeutenden Platz in der Zukunft der Mobilität hat, und wir sind stolz darauf, diese Entwicklung anzuführen“, sagt Anthony Cliquot, CEO von AirConsole.

Bei geparktem Fahrzeug können alle Insassen – einschließlich der Person am Steuer – über den zentralen Infotainment-Bildschirm gemeinsam Multiplayer-Spiele spielen. Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, können nur Beifahrer:innen über das eigene Display weiterspielen, während sich die Person am Steuer auf die Straße konzentriert. Dank integrierter Bildschirm-Privatsphärefunktionen von Porsche soll das Erlebnis sicher und ablenkungsfrei sein. Nach dem Download der App über das Porsche App Center verbinden sich die Passagiere durch Scannen eines QR-Codes mit ihren Smartphones. Es bedarf keiner zusätzlichen Hardware.

AirConsole kommt dieses Jahr in neuen Macan

AirConsole spezialisiert sich auf kurze Casual Games, die für die Fahrzeugumgebung optimiert sind. Porsche-Passagiere erhalten Zugang zu einem wachsenden Katalog von Titeln aus Genres wie Racing, Trivia, Party und Sport. Zu den populären Spielen gehören „Who Wants to Be a Millionaire?“ von Sony Pictures Television, „Overcooked“ von Team17 und „UNO® Car Party!“ von Mattel. Die Plattform unterstützt sowohl Solo- als auch Multiplayer-Gameplay für bis zu fünf Spieler:innen.

Ende dieses Jahres wird AirConsole mit dem neuen Macan verfügbar sein. Die Einführung ist für alle Märkte geplant, in denen Porsche Connect verfügbar ist – mit Ausnahme von China. Das in Zürich ansässige Startup AirConsole hat seit dem Start seiner Automobilplattform im Juli 2023 über 40 Spieletitel für verschiedene Hersteller veröffentlicht.